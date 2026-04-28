Persisten daños por fuga de aguas negras en avenida Las Torres

A pesar de haber sido rehabilitada en diversas ocasiones, la cinta asfáltica de la avenida Las Torres continúa presentando severas afectaciones debido a una fuga constante de aguas negras que no ha sido atendida de manera definitiva.

De acuerdo con vecinos del sector, los encharcamientos permanecen durante gran parte del día y se intensifican por las tardes, cuando aumenta el flujo de aguas residuales con el regreso de las familias a sus hogares.

Al tratarse de una de las vialidades más transitadas de la zona, la problemática no solo complica la circulación vehicular y peatonal, sino que también representa un foco de infección, convirtiéndose en un riesgo latente para la salud pública.

Ante esta situación, habitantes del sector señalaron que este problema debe ser atendido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), a cargo del ingeniero Felipe Chiw Vega, a quien demandan su presencia en la zona para constatar las condiciones en las que se encuentra esta vialidad.

Los vecinos insistieron en la necesidad de una solución definitiva al sistema de drenaje, a fin de evitar mayores afectaciones y reducir el riesgo sanitario que persiste en este punto de la ciudad.

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