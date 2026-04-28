Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
persisten_danos_avenida_las_torres_por_fuga_aguas_negras_b208c2d62c
Tamaulipas

Persisten daños por fuga de aguas negras en avenida Las Torres

Al tratarse de una de las vialidades más transitadas, no solo complica la circulación vehicular y peatonal, sino que también representa un foco de infección

  • 28
  • Abril
    2026

A pesar de haber sido rehabilitada en diversas ocasiones, la cinta asfáltica de la avenida Las Torres continúa presentando severas afectaciones debido a una fuga constante de aguas negras que no ha sido atendida de manera definitiva.

De acuerdo con vecinos del sector, los encharcamientos permanecen durante gran parte del día y se intensifican por las tardes, cuando aumenta el flujo de aguas residuales con el regreso de las familias a sus hogares.

Al tratarse de una de las vialidades más transitadas de la zona, la problemática no solo complica la circulación vehicular y peatonal, sino que también representa un foco de infección, convirtiéndose en un riesgo latente para la salud pública.

Ante esta situación, habitantes del sector señalaron que este problema debe ser atendido por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), a cargo del ingeniero Felipe Chiw Vega, a quien demandan su presencia en la zona para constatar las condiciones en las que se encuentra esta vialidad.

Los vecinos insistieron en la necesidad de una solución definitiva al sistema de drenaje, a fin de evitar mayores afectaciones y reducir el riesgo sanitario que persiste en este punto de la ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

eture_bb686e05e4
Recarpetea Escobedo calles de La Concordia afectadas por fugas
Whats_App_Image_2026_04_07_at_12_19_08_AM_7c48d8f7d9
Agricultores bloquean autopista Reynosa-Matamoros y carretera 101
20251125_133036_8cde12b8ca
Bloqueos en Tamaulipas dan respiro a vacacionistas
publicidad

Últimas Noticias

2ffd61495986e7f7207e5d6bad22b6aeb68d77d4w_f7b5acee90
Nuevos fósiles revelan más secretos del Siamraptor en Tailandia
Edificio_del_Congreso_7386769b81
Diputados exigen investigar a Mattel y aplicar sanciones
feria_empleo_saltillo_14f97c4144
Registra alta afluencia feria laboral en Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
publicidad
×