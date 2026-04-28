Laura Dern remplazará a Helena Bonham en ‘The White Lotus’

HBO Max confirmó este martes que Laura Dern se incorporará a la cuarta temporada de “The White Lotus”, reemplazando la participación inicialmente prevista de Helena Bonham Carter, quien abandonó el proyecto por diferencias creativas relacionadas con el guion cuando la producción ya estaba en marcha en la Costa Azul francesa.

Sin embargo, Dern no asumirá el papel que originalmente interpretaría Bonham Carter, sino que llegará con un personaje completamente nuevo, diseñado específicamente para ella por el creador de la serie, Mike White.

La llegada de Laura Dern representa un fichaje de alto perfil para una de las producciones más prestigiosas de HBO, consolidando además su tercera colaboración con Mike White, con quien trabajó previamente en la película “Year of the Dog” (2007) y en la serie “Enlightened” (2011-2013).

La relación creativa entre ambos anticipa una participación relevante dentro de la nueva entrega, cuya narrativa se desarrollará en el glamur, las tensiones y los excesos de la Riviera francesa.

Cannes y la Costa Azul, nuevo escenario de lujo

La cuarta temporada se ambientará durante una semana coincidiendo con el Festival de Cine de Cannes, llevando la fórmula de sátira social de la serie a uno de los escenarios más exclusivos del mundo.

Entre las locaciones destacan el Airelles Château de la Messardière, que fungirá como el ficticio White Lotus du Cap, y el icónico Hotel Martinez sobre La Croisette, convertido en White Lotus Cannes.

Con ello, la serie mantiene su sello distintivo: explorar privilegio, poder y decadencia en destinos de lujo internacional.

Reparto estelar

Además de Laura Dern, la nueva temporada contará con figuras como:

Vincent Cassel

Steve Coogan

Alexander Ludwig

Kumail Nanjiani

Nadia Tereszkiewicz

Chloe Bennet

Heather Graham

Rosie Pérez

Max Greenfield

La salida de Bonham Carter, quien iba a desempeñar uno de los papeles centrales, añade aún más expectativa sobre cómo evolucionará la trama.

Desde su debut, “The White Lotus” se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de HBO.

Sus dos primeras temporadas acumularon 15 premios Emmy y dos Globos de Oro, mientras que la tercera entrega consiguió 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy, reafirmando su prestigio crítico y popularidad global.

Tras explorar Hawái, Sicilia y Tailandia, la serie da ahora un salto hacia el universo del cine, la élite cultural y la sofisticación europea, ampliando su crítica a las dinámicas de clase, privilegio y relaciones humanas.

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