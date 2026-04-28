Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_04_28_T121831_905_9f16263b57
Escena

Laura Dern remplazará a Helena Bonham en ‘The White Lotus’

La actriz entra a la cuarta temporada de la exitosa sátira de HBO Max con un personaje nuevo, en medio de cambios de guion y rodaje en la Riviera francesa

  • 28
  • Abril
    2026

HBO Max confirmó este martes que Laura Dern se incorporará a la cuarta temporada de “The White Lotus”, reemplazando la participación inicialmente prevista de Helena Bonham Carter, quien abandonó el proyecto por diferencias creativas relacionadas con el guion cuando la producción ya estaba en marcha en la Costa Azul francesa.

Sin embargo, Dern no asumirá el papel que originalmente interpretaría Bonham Carter, sino que llegará con un personaje completamente nuevo, diseñado específicamente para ella por el creador de la serie, Mike White.

EH UNA FOTO - 2026-04-28T122902.899.jpg

La llegada de Laura Dern representa un fichaje de alto perfil para una de las producciones más prestigiosas de HBO, consolidando además su tercera colaboración con Mike White, con quien trabajó previamente en la película “Year of the Dog” (2007) y en la serie “Enlightened” (2011-2013).

La relación creativa entre ambos anticipa una participación relevante dentro de la nueva entrega, cuya narrativa se desarrollará en el glamur, las tensiones y los excesos de la Riviera francesa.

Cannes y la Costa Azul, nuevo escenario de lujo

La cuarta temporada se ambientará durante una semana coincidiendo con el Festival de Cine de Cannes, llevando la fórmula de sátira social de la serie a uno de los escenarios más exclusivos del mundo.

Entre las locaciones destacan el Airelles Château de la Messardière, que fungirá como el ficticio White Lotus du Cap, y el icónico Hotel Martinez sobre La Croisette, convertido en White Lotus Cannes.

EH UNA FOTO - 2026-04-28T122854.579.jpg

Con ello, la serie mantiene su sello distintivo: explorar privilegio, poder y decadencia en destinos de lujo internacional.

Reparto estelar

Además de Laura Dern, la nueva temporada contará con figuras como:

  • Vincent Cassel
  • Steve Coogan
  • Alexander Ludwig
  • Kumail Nanjiani
  • Nadia Tereszkiewicz
  • Chloe Bennet
  • Heather Graham
  • Rosie Pérez
  • Max Greenfield

La salida de Bonham Carter, quien iba a desempeñar uno de los papeles centrales, añade aún más expectativa sobre cómo evolucionará la trama.

Desde su debut, “The White Lotus” se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de HBO.

Sus dos primeras temporadas acumularon 15 premios Emmy y dos Globos de Oro, mientras que la tercera entrega consiguió 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy, reafirmando su prestigio crítico y popularidad global.

Tras explorar Hawái, Sicilia y Tailandia, la serie da ahora un salto hacia el universo del cine, la élite cultural y la sofisticación europea, ampliando su crítica a las dinámicas de clase, privilegio y relaciones humanas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

helena_bonham_1f6de4954a
¿Por qué Helena Bonham dejó ‘The White Lotus’ a días del rodaje?
recolectan_236_kilos_hidrocarburo_playa_bagdad_mezquital_274e5d7d30
Retiran 236 kilos de hidrocarburo de Playa Bagdad y Mezquital
863f67ff8cb53e2afdbb1291f0c1c48e826f8899miniw_8ec7c1f4dc
John Travolta debutará como director en el Festival de Cannes
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_brent_725a71d193
Petróleo Brent rebasa los $120 dólares por tensión en Ormuz
djhda_7d87fbd566
Cae en Venezuela presunta feminicida de exreina de belleza
deportes_rayadas_vs_cruz_azul_3dd276741b
Rayadas rescata el empate ante Cruz Azul en la ida de cuartos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×