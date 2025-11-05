Jennifer Lawrence y Emma Stone producirán filme de Miss Piggy

Jennifer Lawrence reveló que trabaja junto a Emma Stone en la producción de una película centrada en la icónica Miss Piggy, la diva de los Muppets.

Durante una entrevista en el popular pódcast Los Culturistas, la ganadora del Oscar compartió la noticia entre risas y cierto secretismo: “No sé si puedo decirlo, pero voy a hacerlo. Emma Stone y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy, y Cole está escribiendo el guion”.

La confirmación desató entusiasmo entre los fanáticos, pues une a dos de las actrices más reconocidas de su generación detrás de cámaras.

Lawrence también aprovechó para desmentir los rumores sobre una supuesta colaboración con Stone en una nueva versión de Death Becomes Her, calificándolo como “solo un fan casting”.

El guion estará a cargo del comediante y guionista Cole Escola, conocido por su estilo satírico y provocador. Su participación sugiere que el proyecto será una mirada irreverente y crítica al mundo del espectáculo y al estrellato, con el humor característico del personaje principal.

Aunque aún no se han revelado más detalles sobre el elenco o la fecha de estreno, la noticia promete una de las colaboraciones más curiosas y esperadas de los próximos años.

