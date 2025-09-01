Kim Novak recibe el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia

La actriz estadounidense Kim Novak, quien es ampliamente reconocida por su papel en el thriller de 1958 "Vertigo" de Alfred Hitchcock, reapareció este lunes ante el público para recibir el León de Oro honorífico del Festival de Venecia y animar, durante la gala, a "salvar las democracias" del mundo.

"Tengo que ser honesta y decir que una de las razones por las que estoy aquí es para inspirar al mayor número de personas posible, a quienes piensan que sus derechos, su vida y libertad importan", reconoció la actriz estadounidense en el Palacio del Cine veneciano tras recibir en sus propias manos el reconocimiento.

Y agregó: "Por eso tengo que decir a todas las democracias de nuestro mundo... necesitamos unirnos y trabajar juntos, ser creativos y encontrar el modo de abrir los ojos, ver lo que está pasando y hacer todo lo posible para salvar nuestras democracias".

La actriz de 92 años es una de las últimas estrellas de los años de oro de Hollywood e hizo su reaparición ante el ojo público en Venecia tras décadas de retiro para recibir el galardón por su legado en el medio.

Guillermo del Toro fue el encargado de pronunciar el discurso de elogio durante la ceremonia, celebrándola como una "actriz inolvidable" por su versatilidad y su capacidad para inspirar el "misterio", la "ingenuidad" o "lo etéreo".

A lo largo de su trayectoria, Novak fue aquella misteriosa rubia en el "Vértigo" de Hitchcock, pero también trabajó para otros grandes maestros del momento como Billy Wilder, en su película de 1964, "Kiss Me, Stupid!", u Otto Preminger en "The Man with the Golden Arm" de 1955.

Kim Noval se presentó al evento con un vestido negro con un pañuelo verde sobre el pecho.

El paso de Novak por el Festival de Venecia no solo ha sido para la entrega del premio —junto al veterano realizador alemán Werner Herzog—, sino también para estrenar fuera de concurso "Kim Novak's vertigo", un documental sobre sus memorias de su papel para el maestro del suspense.

Comentarios