Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
Nuevo León

2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes

El fallecimiento de un menor de edad prendió las alarmas de los habitantes de la zona, debido a que se percataron que vivían sobre un cauce natural

  • 01
  • Enero
    2026

Un bebé de siete meses perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente durante las fuertes lluvias del 25 de septiembre en el fraccionamiento Catujanes, al sur de Monterrey.

La intensa acumulación de agua provocó el colapso de una barda, lo que permitió que la corriente ingresara a una vivienda y sorprendiera a la familia. Vecinos lograron rescatar a la madre y a una niña, pero el menor fue llevado por el agua y permaneció desaparecido por varias horas.

catujanes_lluvia1_ea30e1b1b3.jpg

Aunque el bebé fue localizado con vida y hospitalizado en estado crítico, falleció 10 días después debido a las graves lesiones.

También te puede interesar: Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias

Debate ante zona de construcción de fraccionamiento

Esta tragedia prendió las alarmas y evidenció que este fraccionamiento estaba construido sobre una cañada, lo cual en otras lluvias intensas podría causar más de estos accidentes.

catujanes_lluvia_18e86f9cf7.jpg

Ante esto, el director del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, Ricardo Cavazos, mencionó que este tipo de infraestructuras genera diversos conflictos.

“Todavía hay construcciones aún no están bien conformados lo que son los pluviales… eso genera muchas problemáticas”.

Casa_catujanes_vereda.jpg

Posteriormente se dio a conocer que las casas que más sufrieron daños en Catujanes fueron porque tapaban el paso natural del agua.

También te puede interesar: Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes

Hasta este mes de diciembre, ni los desarrolladores de estas casas, ni el municipio de Monterrey han analizado la posibilidad de ver cómo evitar otra tragedia en Catujanes, la cual puede suceder en cualquier momento que haya lluvias en esa zona.


