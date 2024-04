Lanza Taylor Swift su nuevo álbum 'The Tortured Poets Department'

La ruptura tras seis años de relación de Taylor Swift con el actor Joe Alwyn vuelve a la palestra ante el lanzamiento de The Tortured Poets Department, en el que la estadounidense disecciona los males de su relación y emprende un ejercicio de terapia tras el final de la ensoñación.

A lo largo de los 16 cortes que integran el undécimo disco de estudio de la cantautora que revienta “récords” de escuchas y ventas de entradas, es fácil encontrar alusiones directas a su expareja. Una vez más, su vida personal constituye su material favorito para construir canciones y, con ellas, saldar deudas.

“Este álbum me recordó por qué escribir canciones es algo que realmente me ayuda en mi vida. Nunca he tenido un álbum en el que necesitara escribir canciones más de lo que lo necesité en este”, comentó en público la propia Swift, sobre el efecto terapéutico de un trabajo muy esperado.

Ayer se filtró por completo el disco que se tenía previsto se estrenara hasta este viernes, por lo que plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube Music adelantaron el estreno. Spotify anunció que el disco se convirtió en el álbum más preguardado en la historia de la plataforma.

Los rumores sobre el posible núcleo temático del disco comenzaron desde que en la última gala de los Grammy ella misma reveló el título, muy parecido al de un chat que su ex compartía con los también actores Paul Mescal y Andrew Scott, llamado Tortured Man Club.



Con dedicatoria para…

*No parece casual la coincidencia geográfica entre la nacionalidad británica de su ex Joe Alwyn y la fuente inspiracional de la canción So Long, London, una de las más ‘cortavenas’.

*Florida!!!!, es el nombre de otra de las canciones, los fans afirman que ese era el estado en el que se encontraba la gira The Eras Tour, cuando en abril de 2023 se hizo pública la ruptura de la pareja.

*Los reproches prosiguen en My Boy Only Breaks His Favorite Toys, en el que la artista anuncia el momento en el que se da por vencida en una relación que no prospera.

*El nombre de Travis Kelce, el jugador de los Chiefs de Kansas City, actual novio de Taylor, es inspiración en el disco, Page Six afirma que la canción The Alchemy está dedicada al ganador del Super Bowl, por las múltiples referencias deportivas en el tema.

