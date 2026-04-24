Cancelan 'Gen V' pero anuncian precuela de 'The Boys'

La plataforma Prime Video confirmó la cancelación de la serie Gen V tras dos temporadas, al mismo tiempo que anunció el desarrollo de una nueva precuela dentro del mismo universo.

El proyecto llevará por título Vought Rising y está programado para estrenarse en 2027, expandiendo la historia del llamado Universo Cinematográfico de Vought.

Cancelan ‘Gen V’ tras dos temporadas

La serie, que funcionaba como un spin-off de The Boys, llegó a su fin luego de dos entregas centradas en estudiantes con superpoderes dentro de la universidad Godolkin.

Pese a su cancelación, los productores ejecutivos Eric Kripke y Evan Goldberg confirmaron que los personajes no desaparecerán del todo.

“Aunque desearíamos poder mantener la fiesta en marcha otra temporada en Godolkin, estamos comprometidos a continuar las historias de los personajes de ‘Gen V’ en la Temporada 5 de ‘The Boys’ y otros proyectos del VCU en el horizonte. Los verán de nuevo”.

‘Vought Rising’: la nueva apuesta del universo

La precuela Vought Rising se ambientará en la década de 1950 y abordará un misterio de asesinato que permitirá explorar los orígenes de figuras clave del universo.

Entre los personajes centrales estarán Soldier Boy and Stormfront, cuyas historias serán desarrolladas en esta nueva producción.





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