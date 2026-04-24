Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
1_1dba63b05e
Escena

Cancelan 'Gen V' pero anuncian precuela de 'The Boys'

Pese a su cancelación, los productores ejecutivos Eric Kripke y Evan Goldberg confirmaron que los personajes no desaparecerán del todo.

  • 24
  • Abril
    2026

La plataforma Prime Video confirmó la cancelación de la serie Gen V tras dos temporadas, al mismo tiempo que anunció el desarrollo de una nueva precuela dentro del mismo universo.

El proyecto llevará por título Vought Rising y está programado para estrenarse en 2027, expandiendo la historia del llamado Universo Cinematográfico de Vought.

Cancelan ‘Gen V’ tras dos temporadas

La serie, que funcionaba como un spin-off de The Boys, llegó a su fin luego de dos entregas centradas en estudiantes con superpoderes dentro de la universidad Godolkin.

Pese a su cancelación, los productores ejecutivos Eric Kripke y Evan Goldberg confirmaron que los personajes no desaparecerán del todo.

“Aunque desearíamos poder mantener la fiesta en marcha otra temporada en Godolkin, estamos comprometidos a continuar las historias de los personajes de ‘Gen V’ en la Temporada 5 de ‘The Boys’ y otros proyectos del VCU en el horizonte. Los verán de nuevo”.

HGsYSltW8AAACCs.jfif

‘Vought Rising’: la nueva apuesta del universo

La precuela Vought Rising se ambientará en la década de 1950 y abordará un misterio de asesinato que permitirá explorar los orígenes de figuras clave del universo.

Entre los personajes centrales estarán Soldier Boy and Stormfront, cuyas historias serán desarrolladas en esta nueva producción.

2.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

paul_album_907731a58e
Paul McCartney lanza álbum inspirado en su juventud en Liverpool
H_Dslk_1_Wg_A_Avbo_H_3f581de846
Spider-Man: Brand New Day revela giro oscuro en su primer tráiler
IMG_6952_c1a5271efd
Premios Óscar afinan detalles rumbo a la gran gala
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_04_25_004744_6c69a00156
Monterrey derrota a Dorados y mantiene el liderato de zona norte
EH_FOTO_VERTICAL_18_4f02641037
Tigres Femenil vence 3-0 a Rayadas en el Clásico Regio
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×