Lindsey Stirling conquista Monterrey con su 'Duality Tour'

La violinista estadounidense Lindsey Stirling deslumbró a más de 4,450 espectadores, ofreciendo un espectáculo que fusionó música, danza y un despliegue visual

  09
  Agosto
    2025

La violinista estadounidense Lindsey Stirling deslumbró a más de 4,450 espectadores, ofreciendo un espectáculo que fusionó música, danza y un impresionante despliegue visual.

Como parte de su Duality Tour, Stirling cautivó al público regiomontano con un repertorio que incluyó temas como Eye Of The Untold Her, Firefly, Evil Twin y Kintsugi, interpretados con la energía y pasión que la han convertido en un fenómeno único en la escena musical.

Cada pieza estuvo acompañada por un diseño de luces que no solo realzó la fuerza de las melodías, sino que también creó atmósferas emotivas y momentos de asombro que mantuvieron a los asistentes inmersos en el espectáculo.

Stirling estuvo acompañada por su guitarrista y su baterista, quienes aportaron una sólida base musical que, junto con la impecable química sobre el escenario, reforzó la intensidad del concierto.

La propuesta escénica también incluyó la participación de cuatro bailarinas, cuyas coreografías, sincronizadas con la música y la iluminación, añadieron un toque teatral que complementó a la perfección la experiencia.

En materia de vestuario, la artista sorprendió con más de tres cambios de atuendo, cada uno pensado para resaltar diferentes facetas de su show.

Las bailarinas, por su parte, también alternaron varios conjuntos, logrando una constante renovación visual.


