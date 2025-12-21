Podcast
Nuevo León

Sorprende tráfico fluido fin de semana antes de Navidad

Las calles en las principales zonas comerciales lucieron con tráfico fluido contrario a otras ocasiones que es complicado entrar o salir de las tiendas

  • 21
  • Diciembre
    2025

Contrario a lo que cualquiera pensaría, las calles de la urbe regia en las principales zonas comerciales lucieron con tráfico fluido y no como en otras ocasiones que es complicado entrar o salir de las tiendas.

Este domingo 21 de diciembre las plumas de acceso a diversas plazas comerciales no se vieron obstruidas a pesar de faltar pocos días para festejar la Navidad.

En años anteriores, la misma cercanía de estas fechas provocaba un caos vial en estos puntos del área metropolitana, ya que se saturaba por las compras navideñas, desde juguetes, ropa o hasta aparatos electrónicos.

Sin embargo, sorprendió que, siendo el último fin de semana antes de la Navidad, las avenidas más concurridas como Lázaro Cárdenas, Gonzalitos o incluso Diego Rivera en San Pedro registraran un tráfico fluido.

Tan solo en estos tres puntos clave para las compras ubicados en Valle Oriente, San Agustín y en Mitras, al poniente de Monterrey, además de las avenidas grandes, las calles que rodean estas plazas comerciales también lucieron poco flujo vehicular.


