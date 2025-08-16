Cerrar X
EH_UNA_FOTO_4_248b5b1583
Escena

Madonna celebra su 67 cumpleaños en el Palio de Siena

La cantante estadounidense Madonna eligió Italia para festejar su 67 cumpleaños, asistiendo este sábado al Palio de Siena

  • 16
  • Agosto
    2025

La cantante estadounidense Madonna eligió Italia para festejar su 67 cumpleaños, asistiendo este sábado al Palio de Siena, la emblemática carrera de caballos que forma parte de las tradiciones más antiguas de la ciudad.

La artista presenció el evento desde el Palazzo Pannocchieschi d’Elci, una de las residencias nobiliarias más antiguas de Siena, con vistas privilegiadas a la “mossa”, la línea de salida de la competición.

El Palio de agosto, dedicado a la Virgen de la Asunción, reunió a diez “contrade”, o distritos históricos de la ciudad, en una de las citas más esperadas del calendario festivo italiano.

Con raíces medievales, esta carrera combina la competición hípica con la fiesta popular, y mantiene normas que datan de 1644, cuando se celebró la primera edición con reglamento oficial.

Tras la carrera, Madonna se dirigirá junto a una treintena de invitados al Grand Hotel Continental de Siena para celebrar de manera privada su cumpleaños, según medios locales.

La presencia de la intérprete de “Like a Virgin” atrajo la atención de los asistentes, quienes no dejaron pasar la oportunidad de verla en persona.

Esta no es la primera vez que Madonna celebra su aniversario en Italia: el año pasado eligió Pompeya para festejar la misma fecha.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Muere_Terence_Stamp_General_Zod_en_Superman_a_los_87_anos_896eb02664
Muere Terence Stamp, General Zod en Superman a los 87 años
EH_CONTEXTO_4_9baa131a93
Residente dará concierto gratuito en CDMX en septiembre
AP_25228603978429_03f8af6758
Ca7riel & Paco Amoroso se presentan como ráfaga en México
publicidad

Últimas Noticias

AP_25229369914009_9a9b572327
Sobrecargos de Air Canada desafían orden de regresar al trabajo
Gcnk_N7y_Wo_A_Asq_Bu_41b6ca42db
Buscan controlar caza de rinocerontes con cuernos radioactivos
Inaugura_Sheinbaum_unidad_de_medicina_familiar_en_Ecatepec_a63a98d8b4
Inaugura Sheinbaum unidad de medicina familiar en Ecatepec
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
pemex_sheinbaum_soborno_53f01d2ba8
Sobornos a Pemex revelados por EUA no se concretaron: Presidencia
publicidad
×