Madonna celebra su 67 cumpleaños en el Palio de Siena

La cantante estadounidense Madonna eligió Italia para festejar su 67 cumpleaños, asistiendo este sábado al Palio de Siena, la emblemática carrera de caballos que forma parte de las tradiciones más antiguas de la ciudad.

La artista presenció el evento desde el Palazzo Pannocchieschi d’Elci, una de las residencias nobiliarias más antiguas de Siena, con vistas privilegiadas a la “mossa”, la línea de salida de la competición.

El Palio de agosto, dedicado a la Virgen de la Asunción, reunió a diez “contrade”, o distritos históricos de la ciudad, en una de las citas más esperadas del calendario festivo italiano.

Con raíces medievales, esta carrera combina la competición hípica con la fiesta popular, y mantiene normas que datan de 1644, cuando se celebró la primera edición con reglamento oficial.

Tras la carrera, Madonna se dirigirá junto a una treintena de invitados al Grand Hotel Continental de Siena para celebrar de manera privada su cumpleaños, según medios locales.

La presencia de la intérprete de “Like a Virgin” atrajo la atención de los asistentes, quienes no dejaron pasar la oportunidad de verla en persona.

Esta no es la primera vez que Madonna celebra su aniversario en Italia: el año pasado eligió Pompeya para festejar la misma fecha.

