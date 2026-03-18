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Escena

Madonna regresa a la actuación tras más de dos décadas

Después de 24 años alejada de la actuación, la cantante estadounidense vuelve a actuar en la serie 'The Studio', que se está grabando en España

  • 18
  • Marzo
    2026

Tras 24 años alejada de la actuación, Madonna regresará a la pantalla chica en la serie The Studio, que actualmente se está rodando en Venecia.

Fue ella misma la que dio la primicia sobre su participación, al compartir en redes sociales una imagen desde el set montado en la famosa ciudad de Italia.

En la foto se le ve sostener un guion y la acompañó con la frase “trabajo italiano”, en lo que se interpreta como una referencia a este nuevo proyecto.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre su personaje ni el alcance de su participación dentro de la segunda temporada de la producción.

La serie The Studio es una de las más exitosas de Apple TV; prueba de ello es que la pasada entrega del Emmy obtuvo 13 premios.

El regreso a Venecia tiene un significado especial en su trayectoria, ya que en esa ciudad filmó en 1984 el videoclip de Like a Virgin, uno de los momentos más emblemáticos de su carrera.

Su participación en The Studio representa su retorno a la actuación en acción real desde 2002, cuando protagonizó la película Insólito Destino, dirigida por Guy Ritchie, además de su breve aparición en Die Another Day.

Desde entonces, Madonna ha enfocado su carrera principalmente en la música y en documentales de sus giras, además de incursionar como actriz de voz en Arthur and the Invisibles.


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