Confusión por presunto secuestro en Sabinas moviliza a policías

La circulación de dos grabaciones en redes sociales, donde se observa a un hombre aparentemente llevándose a una niña en calles de Sabinas, Coahuila, provocó preocupación entre la población y una rápida movilización policiaca. Posteriormente, autoridades aclararon que no se trató de un delito, ya que el sujeto es el padre de la menor y actualmente enfrenta un proceso de separación, sin que exista aún una resolución judicial sobre la custodia.

El incidente se registró este lunes en el municipio de la Región Carbonífera, cuando ciudadanos que presenciaron la escena decidieron alertar a las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar la situación y proteger a la menor, realizando el aseguramiento del hombre de manera preventiva mientras se esclarecían los hechos.

Según datos obtenidos, el adulto trasladaba a su propia hija en medio de un proceso legal de divorcio con la madre. Hasta ahora, ninguna autoridad competente ha determinado la custodia legal, por lo que ambos padres mantienen derechos sobre la menor.

En ese sentido, las autoridades precisaron que no existe restricción legal que impida a alguno de los progenitores estar con la niña, siempre y cuando no haya una orden judicial en contrario. Por ello, la situación no configura un delito, pese a la alarma inicial generada entre testigos.

Actuación preventiva y aclaración de hechos

Aun cuando todo derivó de una confusión, la intervención de la Policía Municipal se realizó bajo el principio de protección a la niñez, confirmando que la menor no se encontraba en riesgo. El padre fue presentado ante el juez municipal para determinar si existe alguna falta administrativa relacionada con el incidente.

Hasta el momento, no se ha interpuesto denuncia formal contra ninguno de los involucrados. El procedimiento de divorcio continúa en un juzgado familiar, instancia que será la encargada de definir en su momento la custodia correspondiente.

Este caso refleja la sensibilidad de la ciudadanía ante posibles situaciones de sustracción de menores y la importancia de la respuesta inmediata de las autoridades. Sin embargo, también evidencia la necesidad de confirmar los hechos antes de difundir información que pueda generar alarma social. Cabe destacar que a la persona se le caían los pantalones, por lo que hizo aún más sospechosa la situación entre las personas que lo vieron.

Finalmente, autoridades locales reiteraron el exhorto a reportar cualquier situación sospechosa, pero también a permitir que las instancias correspondientes realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los casos conforme a la ley.

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