Realizará UANL seminario con enfoque integral sobre Parkinson

Con el objetivo de concientizar a la población, reducir el estigma y promover el diagnóstico temprano del Parkinson, el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevará a cabo el simposio “Parkinson: un enfoque integral para una vida activa” el próximo 15 de abril.

El evento se realizará en el auditorio 4 de la Facultad de Medicina a partir de las 9:00 horas, a donde podrán asistir pacientes, cuidadores, médicos y profesionales de la salud involucrados en el cuidado directo de personas con este padecimiento.

En esta edición, en alianza con la Sociedad Mexicana de Movimientos Anormales, abordará temáticas centradas en el estilo de vida de los pacientes, que van desde la nutrición, gestión de las emociones, gestión del estrés y relación del sueño con el padecimiento.

México ocupa el vigésimo lugar de incidencia de este padecimiento, por lo que es importante conocer los principales cuidados y síntomas motores y no motores que se presentan en las fases tempranas.

Ya que el Parkinson no es considerado un padecimiento puramente genético, pues existen genes que aumentan el riesgo de su presencia.

La interacción de estos genes, aunada a factores de riesgo ambientales y de estilo de vida, como el estrés, la contaminación y una dieta poco saludable, puede acelerar la aparición de la enfermedad.

Comentarios