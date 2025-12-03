Cerrar X
Escena

Médico recibe 30 meses de cárcel por caso Matthew Perry

El médico Salvador Plasencia fue sentenciado a 30 meses de cárcel por suministrar ketamina a Matthew Perry antes de su muerte; es el primero de cinco acusados

  • 03
  • Diciembre
    2025

Un tribunal de Los Ángeles condenó este miércoles a 30 meses de prisión al médico Salvador Plasencia, de 44 años, por suministrar ketamina al actor Matthew Perry en los meses previos a su sobredosis fatal registrada en octubre de 2023.

Es el primero de los cinco acusados en recibir sentencia.

Plasencia se declaró culpable en junio de cuatro cargos de distribución de ketamina, fármaco controlado usado para tratar depresión y estrés postraumático, pero también traficado ilegalmente.

Familia de Perry reprocha al médico

La madre del actor, Suzanne Perry, y su padrastro, Keith Morrison, enviaron un mensaje contundente al tribunal: "La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera NO".

Ambos cuestionaron los motivos del médico y lamentaron que alguien dedicado a ayudar hubiera facilitado el acceso a la droga.

Defensa: “No es un villano, cometió errores”

Las abogadas del médico, Karen Goldstein y Debra White, afirmaron que Plasencia lamenta profundamente sus decisiones.
“Recordará para siempre los errores cometidos durante los 13 días que trató a Perry”, señalaron.

El médico entregó su licencia profesional y fue puesto bajo custodia tras la audiencia.

Aunque Plasencia no suministró la dosis fatal, sí proporcionó ketamina al actor en las semanas previas a que fuera hallado muerto en un jacuzzi de su residencia en Los Ángeles.

La muerte de Perry, a los 54 años, conmocionó a los fans de Friends en todo el mundo.

Otros implicados enfrentarán sentencia

Otro médico, Mark Chavez, se declaró culpable de conspirar para proporcionarle ketamina al actor.

Según la investigación, Plasencia compraba la droga a Chavez y se la vendía a Perry con sobreprecios “enormemente inflados”.

En un mensaje presentado por los fiscales, Plasencia incluso escribió: “Me pregunto cuánto pagará este imbécil”.

Las otras cuatro personas que admitieron su participación serán sentenciadas en los próximos meses, incluida Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”, quien podría recibir hasta 65 años de prisión.

Matthew Perry, célebre por interpretar a Chandler Bing en Friends, enfrentó problemas de adicción durante gran parte de su vida.

Aunque recibía ketamina como parte de una terapia supervisada, fiscales aseguran que en sus últimas semanas desarrolló una dependencia a la sustancia, también usada como droga recreativa por sus efectos psicodélicos.

 


