Finanzas

Presentan empresarios proyectos para el 2026

El Consejo Mexicano de Negocios se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y anuncian inversiones por $40,000 millones de dólares

  • 04
  • Diciembre
    2025

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) reiteró su confianza en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que para lograr el crecimiento en 2026 presentaron 38 proyectos cuya inversión ascendería a más de $40,000 millones de dólares.

“Hablamos del potencial que tiene el país, de todo lo que tenemos que hacer en conjunto, iniciativa privada y el gobierno, para que este país despegue. Fue una reunión muy productiva, muy positiva, muy proactiva”, señaló Antonio Del Valle Perochena, copresidente del organismo que agrupa a los hombres más acaudalados del país. El dirigente empresarial consideró que el potencial del país es “inmenso” y “brutal”.

“¡Viva México!”, expresó la titular del Ejecutivo Federal al llegar al Museo Kaluz, donde ocurrió el encuentro con los representantes del sector privado. Aunque al salir, solo comentó que hablaría en su conferencia matutina sobre los temas tratados en la reunión privada. Además de la presidenta Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, también estuvo presente, pero se negó a comentar.

“Crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Cómo generar crecimiento? Cómo generar la certeza y el entusiasmo para tener crecimiento que necesitamos en nuestro país para verdaderamente beneficiar a todos”, señaló Claudio X. González Laporte.

Tanto el copresidente del CMN como diversos de los integrantes del organismo expresaron que tienen confianza en la presidenta Sheinbaum Pardo. 

Del Valle Perochena confió en que no va a expirar el T-MEC, como comentó el miércoles el presidente Donald Trump, e incluso el sector empresarial tampoco prevé mermas en la inversión. “No va a pasar nada”, dijo.


