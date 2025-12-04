Se registra sismo de 3.4 grados en Montemorelos

Un sismo fue reportado en diferentes colonias de Montemorelos durante la noche y colindante a General Terán.

De acuerdo a la información que trasciende, el reporte de la población refiere que el temblor lo percibieron alrededor de las 19:51 horas.

Daban cuenta de que fueron en diversas colonias colindantes a la cabecera municipal en las que escucharon un fuerte estruendo.

SISMO Magnitud 3.4 Loc. 15 km al ESTE de MONTEMORELOS, NL 04/12/25 19:51:12 Lat 25.22 Lon -99.67 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 5, 2025

Fue la colonia Ladrillera, el barrio Zaragoza, la colonia Infonavit en sus cuatro sectores, Anita, Raúl Caballero, Cruz Verde, entre otras.

Señalaron que también a la altura de la comunidad El Ranchito, colindante con la comunidad El Llano, y hasta en el municipio de General Terán percibieron el sismo.

La dirección de Protección Civil refiere que no recibió llamada sobre el sismo y no reporta daños en viviendas.

En el reporte que marca el Sistema Sismológico Nacional, refiere que fue de 3.4 grados el sismo registrado en Montemorelos y colindantes.

Héctor Prada Correa, director de Protección Civil de Montemorelos, confirma sismo.

