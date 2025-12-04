Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sismo_montemorelos_e794828467
Nuevo León

Se registra sismo de 3.4 grados en Montemorelos

En la región citrícola del estado, exactamente en el municipio de Montemorelos, se registró un sismo de 3.4 grados bajo la escala de Richter

  • 04
  • Diciembre
    2025

Un sismo fue reportado en diferentes colonias de Montemorelos durante la noche y colindante a General Terán. 

De acuerdo a la información que trasciende, el reporte de la población refiere que el temblor lo percibieron alrededor de las 19:51 horas. 

Daban cuenta de que fueron en diversas colonias colindantes a la cabecera municipal en las que escucharon un fuerte estruendo. 

 

 

Fue la colonia Ladrillera, el barrio Zaragoza, la colonia Infonavit en sus cuatro sectores, Anita, Raúl Caballero, Cruz Verde, entre otras. 

Señalaron que también a la altura de la comunidad El Ranchito, colindante con la comunidad El Llano, y hasta en el municipio de General Terán percibieron el sismo. 

La dirección de Protección Civil refiere que no recibió llamada sobre el sismo y no reporta daños en viviendas. 

En el reporte que marca el Sistema Sismológico Nacional, refiere que fue de 3.4 grados el sismo registrado en Montemorelos y colindantes. 

Héctor Prada Correa, director de Protección Civil de Montemorelos, confirma sismo. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sismo_montemorelos_e794828467
Sismo de magnitud 5.8 genera alerta en habitantes de Chiapas
Whats_App_Image_2025_11_13_at_11_31_09_PM_cde0d3be8e
Mercados viven un 'jueves negro' por incertidumbre en EUA
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_39_9dae41a24c
México vs Sudáfrica, se repite por primera vez partido inaugural
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_38_3703ba3ff4
Caen presuntos criminales ligados a homicidios en San Nicolás
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×