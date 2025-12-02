Cerrar X
nl_semefo_62955a9d16
Nuevo León

Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo

A cinco años de haber anunciado, se inauguró la nueva sede, la cual tiene un incremento en la capacitad de atención y almacenaje de cuerpos de 40 hasta 182

  • 02
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inauguró la nueva sede del Servicio Médico Forense, que incrementó la capacidad de atención y almacenaje de cuerpos de 40 hasta 182.

Con una inversión global de $450 millones de pesos, las instalaciones se abrieron este martes a cinco años de haberse anunciado.

El evento fue encabezado por el fiscal Javier Flores, quien destacó la magnitud de la obra, pues consta de 7,300 metros cuadrados que contrastan con los 700 m2 de la antigua sede en el Hospital Universitario.

Entre la tecnología con la que fue equipado el edificio se encuentra un laboratorio para análisis de genética, restos óseos, química y criminalística de campo.

Así mismo, con 356 camas, se tendrá una sala especial para monitorear en tiempo real las autopsias.

nl-semefo.jpeg

“Uno de los objetivos de la Fiscalía es la cercanía y calidez para tratar a los usuarios”, dijo Flores; “el trato de los cadáveres es diferente, y se toca con más dignidad a los familiares deudos, así como a los propios cuerpos”.

La recepción de personas fallecidas comenzará tan pronto como este miércoles, informó el órgano autónomo.

En tanto, de manera paulatina se irá mudando la operación que actualmente se tiene en el anfiteatro del HU donde, se destacó, solo había capacidad para 31 cuerpos.

Por otro lado, se detalló que la nueva sede incluye la posibilidad de una ampliación, aunque la autoridad descartó que vaya a ser necesario en próximos años.

“Este Semefo cuenta con áreas de crecimiento que se dejaron ya listas, que creemos que por el momento no van a necesitarse, pero que en dado caso de que suban los números podremos habilitarlas sin problemas”, dijo Flores.

El proyecto sufrió una suspensión en 2023 por problemas de incumplimientos de contrato de parte de la empresa a la que se le adjudicó la construcción.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
EH_DOS_FOTOS_2025_12_03_T110439_822_14b24eb6eb
Sobrevive a explosión en Pesquería, pero podría perder la vista
seguridad_guadalupe_0f58b83bd6
Alista Guadalupe operativo para el Monterrey vs Toluca
publicidad

Últimas Noticias

rysmjnjsyjnmsj_23efcc1045
Estados Unidos coloca nuevas boyas en el Río Bravo
e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
f7ff6f7ec9ec1c72bc1d5803e645165b818cbf12w_fd9de01b59
Kremlin niega rechazo al plan de paz de EUA para Ucrania
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×