Miley Cyrus supera crisis de ansiedad en concierto de CDMX

La cantante Miley Cyrus pisó tierras mexicanas luego de ocho años de ausencia y no fue para menos, pues fue parte de los artistas principales de un festival que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

La intérprete fue la encargada de cerrar el Corona Capital luego de tres días de música, en el que desfilaron diversos artistas como Artic Monkeys, Paramore, My Chemical Romance, Lis Nas X y The 1975.

Pese al gran recibimiento del público, la cantante se sintió abrumada y sufrió de un ataque de ansiedad justo antes de comenzar su presentación alrededor de las 22 horas, motivo por el cuál el show de la artista tuvo que sufrir un recorte de 15 minutos.

Aún con pesar, la también actriz abrió su acto con la canción “Wrecking Ball” y emocionó al público de inmediato y los asistentes, presuntamente 85 mil personas, cantaron junto a Cyrus.

Los éxitos musicales de Miley, desde su época en Disney hasta su último material discográfico “Plastic Hearts”, fueron ovacionados por los fanáticos, quiénes compartieron a través de redes sociales la emoción de poder escuchar en vivo canciones como: Nothing Breaks Like a Heart, Party In The USA, Angels Like You, Mother’s Daughters, 7 Things, We Cant’s Stop y Can’t Be Tamed.

En medio del espectáculo, la cantante se dio un momento para hablar con sus fanáticos acerca de la ansiedad.

Durante otro momento del concierto se le vio igualmente emotiva, pues la siguiente semana cumplirá 30 años, así que el terminar su década de los ‘20s’ significa mucho para ella.

Un suceso memorable del concierto fue la aparición de su madre, Tish Cyrus, con quién Miley bailó y abrazó en repetidas ocasiones; fue un símbolo de apoyo para la cantante en un momento de mucha ansiedad.

A pesar del sentir de la cantante, el público le hizo sentir su cariño al cantarle ‘feliz cumpleaños’ y lanzarle los ya característicos ‘Doctor Simi’ que no dudó en recoger del escenario, uno por uno, a la par que cerraba con broche de oro el festival y su último concierto con 29 años.

The last show of my 20’s last night in Mexico City. Thank you for supporting me through this last decade of my life. Looking forward to who I’ll become in my 30’s. Much appreciation & gratitude for the love Mexico. 💕 pic.twitter.com/5SJJ9XnioQ