Nuevo León

Rescatan a senderistas tras presencia de oso en Cerro del Chupón

Protección Civil realizó el rescate luego de que se reportara a un grupo de senderistas que quedó atrapado en la parte alta del cerro, en la colonia Satélite

  • 21
  • Diciembre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron un rescate de montaña luego de que se reportara a un grupo de senderistas que quedó atrapado en la parte alta del Cerro del Chupón, en la colonia Satélite, al sur de Monterrey, debido a la presencia de un oso.

De acuerdo con la corporación estatal, el reporte se recibió alrededor de las 10:26 de la mañana, cuando se alertó que los senderistas no podían continuar su recorrido, ya que el ejemplar se mantenía cerca del área. Afortunadamente, las personas no presentaban lesiones.

Fue cerca de las 11:30 horas cuando los rescatistas iniciaron el ascenso por la colonia Mederos, utilizando equipo especializado y cuerdas. 

Alrededor de las 13:15 horas se logró hacer contacto con los senderistas, quienes únicamente presentaban signos de agotamiento.

Una vez que se confirmó que el oso ya no se encontraba en el área, los elementos de Protección Civil brindaron seguridad a las personas para iniciar el descenso, apoyándose con el uso de cuerdas para evitar riesgos.

Finalmente, a las 16:45 horas, el grupo llegó a la parte baja del cerro, retirándose por sus propios medios. 

La corporación reiteró el llamado a extremar precauciones al realizar actividades de senderismo, especialmente en zonas donde se ha reportado la presencia de fauna silvestre.


