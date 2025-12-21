Más de 4 mil santas corren por el parque fundidora

A partir de las 8 de la mañana en los alrededores del lago artifical dentro del parque, los participantes vestidos con atuendo de Santa Claus, se preparaban de la mejor manera para dar un buen desempeño en la carrera navideña, donde infantes, jóvenes y adultos empezaban a correr en los desplazamientos que tenían de medida 1,5 y 10 kilómetros respectivamente.

La primera persona en terminar la carrera de 1k fue el joven Yohan Alexis Coronado Escobar, su tiempo marcado de su carrera fue de 5 minutos con 53 segundos, llevándose el primer lugar de la rama varonil, mientras que en la rama femenil la ganadora fue Hidemi Tamae Martínez con un tiempo de 6 minutos con 45 segundos.

En la carrera 5k Jose Luis Méndez Ramírez fue el primer lugar de dicha carrera en la rama masculina, con un tiempo de 18 minutos con 15 segundos, el segundo y tercer lugar se lo llevaron Robert Rodriguez y Humberto Herrera Gámez con tiempo de 18 minutos con 38 segundos y 18 minutos con 54 segundos.

En la rama femenil la ganadora fue Alejandra Pérez-Vertti Ferreri con un tiempo de 20 minutos con 29 segundos, Damaris Sarahi Ollivary termino con la medalla de plata con un tiempo de 23 minutos y 19 segundos, finalmente el podio lo terminó Ambar Juliet Vergara Rincón con 24 minutos y 2 segundos.

Jeriel Abisai Campos Torres proveniente del Colleyville Heritage High School se proclamó ganador de la carrera 10k con un tiempo récord de 38 minutos y 56 segundos, Marcelo Castilla Castaño y Edgar Alejandro Carrizales Ramirez terminaron como segundo y tercer lugar con marcas de 38 minutos y 56 segundos y 39 minutos con 21 segundos.

La rama femenil no se quedó atrás, teniendo como ganadora en la carrera 10k a Susana Rodríguez Estrada del equipo MRT con una marca de 46 minutos y 57 segundos, superando a Irasema Patricia Báez De la Rosa con 51 minutos y 42 segundos y a Edina Velasco Garza con un tiempo de 52 minutos y 32 segundos.

Mientras la carrera se llevaba a cabo, en el lugar se presentaron diversos duendes, grinchs, santas y mamas Claus hicieron que la carrera fuera más dinámica y emocionante, colocando este evento como la carrera más grande de personas vestidas de Santa Claus en todo México desde el Parque Fundidora en Monterrey.





