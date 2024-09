Niall Horan conquista con su encanto irlandés a los regios

El encanto irlandés de Niall Horan conquistó anoche a los 12 mil regios que hicieron sold out en la Arena Monterrey, en su primera visita a la ciudad para presentar The Show: Live On Tour 2024.

En punto de las 22:00 horas, unos ojos en las pantallas anunciaron que el ex One Direction estaba a punto de iniciar su presentación, la cual arrancó con Nice To Meet Ya, lo que provocó la locura entre sus lovers; siguió con Small Talk.

“Buenas noches Monterrey. ¡Hola! Welcome to The Show Live on Tour, is really nice to see you”, dijo el cantante en spanglish, para luego interpretar On a night like tonight y On the loose.

El cantante de 31 años se mostró encantador y atento con sus fans, sobre todo aquellas que estaban cerca del escenario; además cada que tuvo oportunidad soltó algunas palabras en español.

“¡Lo hicimos! Después de muchos, muchos años, estamos aquí, juntos. De verdad, deseo que puedan ver lo que yo estoy viendo porque es algo increíble”, dijo en inglés.

Horan, quién estuvo acompañado casi todo el tiempo de su guitarra, también se sentó al piano para interpretar The show.

Siguieron Since we’re alone, Save my life y Flicker. El irlandés tuvo un set acústico con piano, guitarra, armónica y violín, en donde interpretó

Dear patience y This town, la cual fue una de las más esperadas de la noche, demostrando porque éste, su primer sencillo en solitario, llegó esta semana a 1 billón de streams en plataformas.

Con Heaven, If you leave me y Everywhere, Niall mostró sus mejores pasos de baile, seguido por todos los asistentes.

“Todos los shows en México han sido nuestros favoritos del año”, afirmó, “Gracias por recibirme”.

Hacia el final, Niall interpretó Mirrors, para finalmente despedirse de los regios con Heartbreak Weather y Slow Hands; este concierto marcó el final de su gira por México, en donde también visitó la Ciudad de México y Guadalajara, prometiendo volver.





