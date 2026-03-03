Madre de Zendaya aviva rumores de boda con Tom Holland

La madre de Zendaya, Claire Stoermer, reaccionó con cautela a los rumores de que su hija se habría casado en secreto con Tom Holland, lo que terminó por intensificar las especulaciones.

La polémica comenzó cuando el estilista de la actriz, Law Roach, aseguró en la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores que la pareja ya se había casado, bromeando ante reporteros: “Te lo perdiste”.

Sus comentarios desataron un frenesí en redes sociales.

En respuesta, Stoermer republicó un video de Entertainment Tonight donde Roach hablaba del tema y lo acompañó con la frase: “La risa…”, junto a un emoji de risa, en alusión a la risita del estilista tras su declaración.

La madre de la actriz no confirmó ni desmintió la supuesta boda, lo que mantuvo viva la conversación entre fans.

Las especulaciones crecieron después de que fotografías tomadas en febrero mostraran a la estrella de Euphoria con una banda dorada en el dedo anular izquierdo.

Según reportes previos, Holland habría hecho la propuesta entre Navidad de 2024 y Año Nuevo, en un ambiente íntimo en una de las casas familiares de Zendaya en Estados Unidos.

Hasta ahora, ninguno de los dos actores ha confirmado públicamente si contrajeron matrimonio.

Compromiso bajo perfil

La pareja se comprometió durante las fiestas de 2024. El padre del actor, Dominic Holland, reveló en su blog que el intérprete de Spider-Man planeó cuidadosamente la propuesta.

“Había comprado un anillo. Habló con su padre y obtuvo permiso para proponerle matrimonio a su hija”, escribió.

La discreción ha marcado su relación. En 2023, Holland explicó a The Hollywood Reporter que su vínculo con Zendaya es algo que ambos “protegen mucho” y desean mantener en privado.

Por su parte, la actriz reiteró en Interview Magazine en febrero de 2026 que, pese a ser figuras públicas, hay aspectos de su vida que prefieren reservar para su círculo cercano.

Desde el compromiso, ambos han evitado compartir detalles. El anillo —de cinco quilates y valuado en unos 500 mil dólares— fue diseñado por Jessica McCormack y llamó la atención de los seguidores cuando la actriz apareció en público con él.

Las familias de Zendaya y Holland también han mantenido silencio, mientras el interés mediático continúa creciendo.

