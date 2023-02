Piqué estalla contra paparazzi que reveló sus infidelidades

El exfutbolista Gerard Piqué sigue dando de qué hablar tras su separación con Shakira.

Esta vez el jugador explotó contra el paparazzi español Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la polémica desde su separación hasta su nueva relación con Clara Chía.

Recientemente el paparazzi Jordi Martín compartió nuevos detalles del noviazgo de Piqué y Clara Chía, asegurando que el exfutbolista es quien paga los arreglos estéticos de la joven de 23 años.

Asimismo, señaló que los trabajadores la empresa ‘Kosmos’ estarían inconformes con el puesto de la joven, revelando que esta tendría privilegios en la compañía.

Después de publicar esto en una historia de Instagram, el paparazzi notó que el mismo Piqué había visto el mensaje, lo que compartió en redes sociales.

Ante esto, el exfutbolista estalló y le respondió en Twitter aludiendo a su pasado.

Tras esto, el futbolista recibió todo tipo de comentarios en contra.

Pero esto no mantuvo indiferente al paparazzi, pues en una entrevista con el programa Intrusos reveló nuevos detalles sobre el polémico insulto que recibió.

Jordi Martin advierte que soltará nueva bomba

Aunque Jordi Martín no contestó de manera directa los mensajes de Piqué, el paparazzi ha estado publicando indirectas que podrían ser para el exjugador y Clara Chía, como la siguiente:



“El tiene una obsesión conmigo, siempre me mira las historias de Instagram”, aseguró por medio de una videollamada desde España.

Jordi Martin habló sobre la repercusión que tuvo en su vida que el jugador tocara un tema tan oscuro de su pasado como son las adicciones.

“Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estás metido en un charco importante”, contó.

“No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard… Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”, concluyó el periodista.

Aunque Piqué y Clara Chía no han dejado de recibir comentarios por parte de los defensores de Shakira, recientemente el exfutbolista publicó su primera foto en Instagram con su actual novia de 23 años.

Respecto a la crisis de ansiedad que presuntamente llevó al hospital a Clara Chía recientemente, el periodista aseguró que espera dar otra polémica revelación sobre Piqué pronto.

“La crisis de ansiedad no fue por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada qué ver. ¿Será que Clarita descubrió algo? Próximamente, la madre de todas las revelaciones…”