Buscan evitar ingreso de armas y drogas en escuelas de Victoria

Con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo al interior de las escuelas del nivel básico en Ciudad Victoria, autoridades de los diferentes niveles de gobierno establecieron, a través de la mesa de seguridad, diversas acciones como pláticas y conferencias, además de reforzar las medidas de revisión con el objetivo de evitar que los estudiantes ingresen armas o sustancias prohibidas a los planteles educativos, informó Hugo Reséndez Silva.

El secretario del Ayuntamiento dijo que en la zona centro del estado no ha sido el caso, pero reconoció que no se descarta, tal y como ha sucedido en otras instituciones educativas de Tamaulipas y del país.

“Afortunadamente no es recurrente esta práctica y no existen casos para alarmarnos, se trata de un tema preventivo y que abordamos en la mesa de seguridad, principalmente con los representantes de la secretaría de educación a través del departamento de seguridad escolar y estaremos muy atentos para que este tipo de malas prácticas, no se presenten en los centros escolares”, dijo Reséndez Silva.

Consideró que es muy importante evitar el ingreso de armas y drogas en las escuelas de la capital del estado y de todo el territorio tamaulipeco, debido a que la seguridad y el bienestar de los estudiantes es fundamental.

Ante los cuestionamientos de las violaciones que se pudieran considerar por parte de las diversas instituciones, dijo que “somos muy respetuosos de los derechos humanos, no podemos lesionar los derechos d ellos alumnos ni de los padres de familia, sin embargo estamos en pláticas con todos los actores involucrados en la búsqueda de brindar garantías a los estudiantes y a los padres de familia”, dijo el secretario del ayuntamiento.

