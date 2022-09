La polémica campaña de Juanpa Zurita llega en documental

El reto de ayudar de Juanpa Zurita se encuentra ahora expuesto en su nuevo documental para Amazon Prime, donde explica la campaña de apoyo que decidió brindar junto a demás figuras públicas como actores, cantantes e influencers.

"13:14" es el nombre de este documental, donde el influencer se ampara para explicar cómo fue su ayuda a los damnificados del sismo en Ciudad de México en el 2017; campaña que, por cierto, fue duramente criticada aún con una gran recaudación de fondos, pues nunca se les dio una ayuda a las familias.

Las historias de todas las personas que perdieron sus viviendas, centros de trabajo, escuelas y sufrieron la perdida de familiares, son desgarradoras; es por esto que la ayuda económica que se les pudiera brindar para sobrevivir hubiera servido mucho para las personas, sin embargo, la campaña de Zurita terminó siendo una estafa para ellos.

El joven creador de contenido, ha abierto en los últimos años tres restaurantes y ha realizado diversos viajes por el mundo donde se le ve en yates y autos deportivos, esto claramente despertó el repudio de miles de mexicanos que lo acusan de solo lucrar con el dolor ajeno.

A pesar de que su fundación "Love Army" no ha podido demostrar algún resultado de la recolección de fondos, el también actor ha explicado en este documental que toda su campaña más bien fue el resultado de una mala organización.

A pesar de contar con arquitectos, ingenieros y líderes sociales, no pudo llevar a cabo la reconstrucción de las viviendas que tenía planeadas para alrededor de 300 personas, y termino forzándolos a vivir en un edificio a punto de desmoronarse.

Aun con esto en su contra, Zurita no se "agüita" ya que invita a la población a ayudar, aunque sea en cosas mínimas.

"No importa que no tengas experiencia, si tienes ganas, aviéntate. Así es la vida, no puedes esperar que las cosas sean perfectas".