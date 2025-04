Policía intenta cancelar show sorpresa de Lorde en Nueva York

Lorde planeó un concierto sorpresa en Washington Square Park, Nueva York, este martes por la noche para promocionar su nueva canción "What Was That".

A través de redes sociales, convocó a sus fans a reunirse a las 19:00 horas, pero la policía canceló el evento por falta de permisos de sonido y parques, según un representante del Departamento de Policía de Nueva York.

A pesar de la orden de dispersión, muchos fans permanecieron en el lugar.

Cerca de las 21:00 horas, Lorde apareció junto a Dev Hynes (Blood Orange), quien llevó un altavoz portátil para reproducir "What Was That".

La cantante se subió a una plataforma en la fuente del parque y cantó, desafiando la prohibición policial.

Videos compartidos en redes muestran a los fans celebrando mientras la policía intentaba controlar la situación.

El sencillo se lanzará oficialmente el 25 de abril como parte de su cuarto álbum.

Razón número 1,789 por la cual debería vivir en Nueva York: Lorde está dando un concierto gratis en Washington Square Park en este momento. pic.twitter.com/2cOLDQmno4 — ana⁴⁴ (@anapau_villa) April 23, 2025

