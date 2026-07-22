Puerto Rico será sede de Miss Universe 75 en noviembre 24

Puerto Rico recibirá la edición 75 de Miss Universe el 24 de noviembre, con una semana de eventos culturales y competencias internacionales

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Puerto Rico será el escenario de la edición número 75 del certamen Miss Universe, luego de que la Organización Miss Universe (MUO) anunciara que la gran final se realizará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La celebración reunirá a representantes de distintos países durante una semana dedicada a la belleza, la cultura, el liderazgo y la trayectoria del concurso internacional.

Una edición especial por el aniversario 75

La Organización Miss Universe destacó que esta edición conmemorativa busca reconocer la historia del certamen y a las mujeres que han participado a lo largo de siete décadas, resaltando valores como la confianza, el propósito, el liderazgo y el servicio a la comunidad.

Ronald Day, director ejecutivo de la MUO, señaló que el aniversario será una oportunidad para reunir a mujeres de diferentes partes del mundo que representan los principios de la organización y que se han convertido en referentes dentro de sus comunidades.

Además de la ceremonia final, la organización confirmó dos actividades previas que formarán parte de la programación oficial del aniversario.

El primero será el National Costume Show, programado para el 21 de noviembre, un evento en el que las delegadas mostrarán trajes inspirados en sus países de origen y celebrarán sus tradiciones, culturas e identidad nacional.

Posteriormente, el 22 de noviembre se realizará la competencia preliminar, donde las participantes serán evaluadas en las categorías de traje de gala y traje de baño ante el Comité de Selección.

Los resultados de esta etapa contribuirán a definir a las concursantes que avanzarán a la gran final del certamen.

Puerto Rico prepara una celebración internacional

La edición 75 de Miss Universe se desarrolla con el respaldo del Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, instituciones que trabajan junto a la organización para ofrecer una experiencia de alcance mundial.

La directora de Turismo, Willianette Robles Cancel, afirmó que la llegada del certamen representa el inicio de una celebración histórica para la isla, que durante esa semana recibirá a visitantes y representantes de diferentes países.

Robles Cancel destacó que el evento permitirá mostrar la cultura, hospitalidad, talento y riqueza turística de Puerto Rico ante una audiencia internacional.

Como parte de la conmemoración, la MUO también anunció una serie de actividades adicionales que incluirán experiencias culturales, iniciativas comunitarias, encuentros con medios de comunicación, activaciones con aliados y celebraciones especiales.

La organización aseguró que, además de la competencia, estos eventos buscarán resaltar el impacto global y el legado de Miss Universe mientras el certamen inicia una nueva etapa rumbo al futuro.