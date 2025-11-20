Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_20_at_9_59_46_PM_c5cbe88e65
Escena

México, con Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025

Tras dos horas de competencia, Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025, con México en el primer lugar, seguido por Tailandia y Venezuela en el podio

  • 20
  • Noviembre
    2025

Este 20 de noviembre, Día de la Revolución, la mexicana Fátima Bosch se coronó como la triunfadora de la 74ª edición del certamen Miss Universo 2025, celebrada en el Impact Arena en Pak Kret, Bangkok, Tailandia.

Con 25 años, Fátima Bosch logró vencer a 119 concursantes de todo el mundo gracias a su determinación y sobresaliente desempeño. 

La joven de Tabasco se convierte así en la cuarta reina de belleza mexicana en ostentar la corona de Miss Universo, siguiendo los pasos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Como lo dicta la tradición, Fátima Bosch fue coronada por la ganadora de la edición 2024, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

La victoria de Fátima tuvo un matiz especial, al continuar con la que parece ser una cábala de la suerte para México: el color rojo. Bosch apostó por este tono en su vestuario, el mismo color que llevaron sus compatriotas Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza al momento de su coronación.

A lo largo del certamen, la joven licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda hizo de la resiliencia su principal bandera.

El nombre de Fátima Bosch ya había resonado mediáticamente al inicio del certamen por un incidente donde el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la insultó públicamente.

Fátima no solo se defendió y denunció el ataque, sino que recibió un fuerte apoyo de sus compañeras, varias de las cuales abandonaron el evento en solidaridad.

Demostrando su fuerza y carácter, Fátima se salió del protocolo durante su presentación en la final de Miss Universo y desató la euforia con un fuerte y orgulloso “¡Viva México!”, marcando uno de los momentos más memorables de la noche y sellando su triunfo como una reina no solo bella, sino valiente.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7274d5d913
Fallece a los 91 años la cantante italiana Ornella Vanoni
yatra_xavi_cancion_6ff3eeaf10
Sebastíán Yatra estrena ‘La fkn vibra’ en colaboración con Xavi
EH_CONTEXTO_35_8705d6942f
Miles de tabasqueños se reúnen en estadio para ver Miss Universo
publicidad

Últimas Noticias

IMG_6047_a0bf392c88
Fortalece Samuel García relación bilateral con China
INFO_7_UNA_FOTO_29_cb284a322b
Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_7274d5d913
Fallece a los 91 años la cantante italiana Ornella Vanoni
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
publicidad
×