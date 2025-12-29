Podcast
Escena

Puerto Rico pone en duda sede de Miss Universo 2026

El gobierno puertorriqueño congeló apoyos a Miss Universo 2026 y exige auditorías y transparencia ante escándalos que afectan a la organización

  • 29
  • Diciembre
    2025

La edición 75 de Miss Universo, programada para noviembre de 2026 en Puerto Rico, atraviesa un momento crítico luego de que el gobierno de la isla congelara pagos y apoyo institucional ante una serie de escándalos que han puesto en entredicho la credibilidad de la Miss Universe Organization (MUO).

El certamen fue anunciado oficialmente en septiembre de 2025 como un evento que marcaría el regreso del concurso a Puerto Rico tras las ediciones de 1972, 2001 y 2002, con sede en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.

Pagos congelados y exigencias de transparencia

La Compañía de Turismo de Puerto Rico, con respaldo de la gobernadora Jenniffer González Colón, detuvo desembolsos pendientes, entre ellos 1.5 millones de dólares de un contrato total de 9 millones, hasta que la MUO cumpla con una serie de requisitos.

Entre las exigencias destacan auditorías externas, rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, claridad en la estructura ejecutiva de la organización y garantías de que no existan irregularidades en la selección de ganadoras ni vínculos con actividades ilícitas.

La directora de Turismo, Willianette Robles Cancel, advirtió que no se liberará más dinero sin estas condiciones, al subrayar la necesidad de proteger la reputación y los intereses públicos de la isla.

Escándalos que detonaron la crisis

Las medidas se producen tras controversias internacionales que involucran a altos directivos de la MUO.

Entre ellas, una orden de arresto contra el copropietario mexicano Raúl Rocha Cantú por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como investigaciones por fraude en Tailandia contra la copropietaria Anne Jakrajutatip.

A ello se suman acusaciones de favorecimiento irregular en la coronación de Miss Universo 2025, lo que ha incrementado la desconfianza hacia la organización.

Ultimátum para mantener la sede

Las autoridades puertorriqueñas lanzaron un ultimátum: si la MUO no cumple con las exigencias de transparencia y auditoría antes de la fecha límite acordada, Puerto Rico podría renunciar a ser sede del certamen, dejando a Miss Universo 2026 sin ubicación confirmada.

Hasta el 29 de diciembre de 2025, la organización no ha emitido una respuesta pública, y se prevé una reunión clave en enero para definir el futuro del evento.

Impacto económico en juego

La realización del certamen representa una derrama económica estimada entre 80 y 200 millones de dólares, además de proyección turística internacional.

Este factor es central en las negociaciones, aunque el gobierno ha dejado claro que no comprometerá recursos públicos sin garantías claras.

De no lograrse un acuerdo, Puerto Rico quedaría fuera y el concurso, que celebraría su aniversario de diamante, tendría que buscar una nueva sede, mientras circulan rumores no confirmados sobre posibles alternativas.


