¿Qué habrá en la ceremonia de los Oscar 2023?

La tarde de hoy se llevará acabo la gala de los premios a lo mejor del cine: los Oscar; y se esperan muchas sorpresas en las categorías principales.

La ceremonia de los Oscar será esta tarde, 12 de marzo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde se reunirán diversas celebridades; esta es una de las galas más importantes dentro del mundo del espectáculo.

La ceremonia será conducida, por tercera ocasión, por el humorista Jimmy Kimmel. Se convierte en la quinta persona en ser el presentador en solitario de los Oscar al menos tres veces, uniéndose a Bob Hope , Billy Crystal, Johnny Carson y Whoopi Goldberg.

Las películas que competirán por llevarse el premio de la noche son: Sin novedad en el frente, Avatar: El camino del agua, Los espíritus de la isla, Elvis, Todo en todas partes al mismo tiempo, Los Fabelman, Tár, Top Gun: Maverik, Triangle of Sadness, y Women Talking.









2023: Año de las secuelas

Por primera vez, dos secuelas ( 'Top Gun: Maverick', 'Avatar: The Way of Water' ) están nominadas este año a la mejor película.

Es probable que no haya una secuela de Will Smith golpeando a Chris Rock durante los Oscar del año pasado, pero se hablará de eso tarde o temprano; el presentador Jimmy Kimmel ya ha revelado lo obvio, que aparecerá en su monólogo de apertura.

¿Contratación de un equipo de crisis?

La tarea de mantener el programa funcionando sin problemas, y solo en los titulares por las razones correctas, recae en Kimmel. Fue contratado en parte para tener una mano firme en la transmisión, que restaurará todas las categorías del programa en vivo. Los Oscar también tienen listo un 'equipo de crisis', en caso de que haya algún altercado como el año pasado, luego de que Will Smith abofeteó a Chris Rock sobre el escenario.

¿Quién se llevará el premio a 'Mejor actor'?

Es probable que haya una batalla de dos hombres entre Brendan Fraser ('The Whale') y Austin Butler ('Elvis') por el premio, ya que son los favoritos del público a ganar el reconocimiento de La Academia. Colin Farrell ('The Banshees of Inisherin') es un potencial ladrón de la estatuilla, junto con Paul Mescal ('Aftersun') y Bill Nighy ('Living').

Will Smith fue el ganador del año pasado por 'King Richard', aunque pocos lo recuerdan debido a los eventos extracurriculares de esa noche.





¿Quién se convertirá en la ganadora de 'Mejor actriz'?

La categoría de mejor actriz en los Oscar del domingo tiene potencial para la historia.

Michelle Yeoh ('Everything Everywhere All At Once') se convertiría en la primera mujer asiática en ganar en esta categoría si, como muchos esperan, obtiene el Oscar.

La principal amenaza para la victoria de Yeoh tiene que ser Cate Blanchett, la dos veces ganadora del Oscar que protagonizó 'Tár', que representa a Lydia Tár, la directora ficticia de una orquesta alemana. Blanchett aprendió a tocar el piano, hablar alemán y dirigir una orquesta para la película.





Del Superbowl a los Oscar

Rihanna se robó el espectáculo en el medio tiempo de la noche más importante del fútbol y ahora tendrá la oportunidad de dejar su huella en la noche más importante de Hollywood.

Está programada para interpretar 'Lift Me Up' de 'Black Panther: Wakanda Forever'.

'Lift Me Up', con música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Göransson y letra de Tems y Ryan Coogler, está nominada a canción original. Es la primera nominación al Oscar de Rihanna.









Argentina busca un triunfo más

No han pasado ni tres meses desde que Argentina celebró un trofeo de oro: la Copa del Mundo, levantada a la vista de todos por el legendario Lionel Messi.

Otro alzamiento de trofeos podría llegar el domingo. Y también provocaría una celebración nacional.

La nominada a mejor película internacional es “Argentina, 1985”, que detalla cómo los fiscales llevaron a juicio a los líderes de la sangrienta dictadura militar argentina de 1976-1983. Ganó un Globo de Oro en enero, lo cual fue una gran noticia en la nación sudamericana, y ahora el rumor de los Oscar podría ser la última razón para festejar.