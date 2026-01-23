Impulsa Paris Hilton ley contra contenido sexual deepfake en EUA

Paris Hilton regresó esta semana al Capitolio de Estados Unidos para promover una iniciativa legislativa orientada a proteger a las víctimas de pornografía manipulada con inteligencia artificial, conocida como deepfake.

Su participación estuvo marcada por un mensaje personal, al recordar la filtración no consentida de un video sexual ocurrido cuando tenía 19 años, un episodio que definió como abuso y no como un escándalo mediático.

Una experiencia personal convertida en causa legislativa

Durante su intervención ante legisladores y medios, Hilton subrayó que en el momento en que ocurrió la filtración de su video íntimo no existía un marco legal que le permitiera defenderse.

A más de dos décadas de aquel episodio, la empresaria señaló que el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial ha multiplicado los riesgos, al permitir la creación de contenido sexual falso sin necesidad de material real.

A sus 44 años, Hilton afirmó que su experiencia personal se transformó en una causa pública, enfocada en frenar la difusión de imágenes íntimas falsas generadas mediante IA y compartidas sin consentimiento.

¿En qué consiste la Ley DEFIANCE?

La iniciativa respaldada por Hilton es la Ley DEFIANCE, un proyecto bipartidista que busca establecer una causa de acción civil para que las víctimas de pornografía deepfake puedan demandar legalmente a quienes creen o distribuyan este tipo de contenido.

La propuesta fue presentada junto a la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y la republicana Laurel Lee, y ya fue aprobada por el Senado. Actualmente, se encuentra en espera de discusión y votación en la Cámara de Representantes.

Dimensión del problema y cifras expuestas

Hilton alertó sobre la magnitud del fenómeno al revelar que existen más de 100 mil imágenes deepfake suyas circulando en internet, creadas sin su autorización. Señaló que este tipo de abuso digital afecta de manera desproporcionada a mujeres, adolescentes y figuras públicas, quienes con frecuencia carecen de recursos legales para enfrentar la difusión de este material.

En su discurso, sostuvo que desde la aparición pública de herramientas avanzadas de IA se ha registrado un aumento exponencial en la generación de pornografía no consensuada, utilizada como mecanismo de acoso sexual y violencia digital.

Apoyo político y antecedentes legislativos

La Ley DEFIANCE fue aprobada de manera unánime por el Senado a principios de este mes, con el respaldo de figuras como Dick Durbin y Lindsey Graham. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también expresó su apoyo a la iniciativa.

No obstante, el proyecto ya había enfrentado obstáculos en el pasado. En 2024, una versión similar fue aprobada por el Senado, pero no logró avanzar antes del cierre del Congreso, lo que obligó a reiniciar el proceso legislativo.

Hilton en contra de cualquier forma de violencia y su impacto

Además de su labor en materia de derechos digitales, Hilton ha encabezado campañas en defensa de adolescentes institucionalizados y víctimas de abusos en centros de rehabilitación. Su activismo reciente refuerza su posicionamiento como una figura pública involucrada en causas de derechos civiles y protección frente a nuevas formas de violencia.

Al respaldar la Ley DEFIANCE, Hilton afirmó que el objetivo central es evitar que otras personas enfrenten situaciones similares en un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la legislación. La discusión ahora se centra en el impacto legal y social que tendría la aprobación definitiva de la iniciativa en Estados Unidos.

