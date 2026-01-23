México estrena avión Super Hercules en Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) adquirió su primer avión de transporte táctico C-130J-30 Super Hercules, fabricado por Lockheed Martin, con lo que México se convierte en el primer país de América Latina en operar esta versión avanzada.

La aeronave es la variante más moderna del histórico Hércules y está diseñada para misiones de alta exigencia logística y operativa.

Más espacio, alcance y eficiencia

El C-130J-30 incorpora un fuselaje extendido con 4.5 metros adicionales de espacio de carga, lo que permite trasladar más equipo o personal en un solo vuelo.

También ofrece mayor autonomía, potencia y un consumo de combustible más eficiente.

Lockheed Martin destacó que la decisión de México se apoya en más de cinco décadas de experiencia de la FAM con aeronaves de esta familia, lo que facilita una transición rápida hacia la nueva flota.

“Con su nuevo C-130J-30, la capacidad de transporte aéreo táctico de la FAM ofrecerá rendimiento inigualable, confiabilidad excepcional y la versatilidad necesarias para cumplir las 20 misiones para las que está certificado”, señaló la empresa.

Clave en desastres y operaciones especiales

Durante más de 50 años, los Hércules han sido una pieza central en la respuesta de México ante emergencias naturales, operaciones militares y misiones críticas.

Esta versión está certificada para lanzamiento aéreo de carga, búsqueda y rescate, combate de incendios, evacuación médica y despliegues tácticos en pistas cortas o no preparadas.

Aclaración por vuelo en Toluca

Tras la difusión en redes sociales de imágenes de un avión Hércules en el Aeropuerto Internacional de Toluca, el Gabinete de Seguridad federal aclaró que se trató de un vuelo autorizado y vinculado a actividades de capacitación.

En un breve mensaje publicado en X, las autoridades precisaron que no se trató de un despliegue especial de fuerzas extranjeras.

“Las imágenes difundidas obedecen a protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, señalaron.

Cooperación bajo control del Estado mexicano

El gobierno subrayó que este tipo de operaciones forman parte de los mecanismos regulares de cooperación internacional en materia de seguridad y entrenamiento, los cuales se realizan únicamente con autorización expresa del Estado mexicano.

Comentarios