Protagonizará Ryan Gosling 'Star Wars: Starfighter'

En un anuncio que ha entusiasmado a fanáticos de todo el mundo, se confirmó oficialmente que Ryan Gosling será el protagonista de "Star Wars: Starfighter", la próxima entrega cinematográfica del universo de La Guerra de las Galaxias.

La noticia fue revelada por el director Shawn Levy, durante una convención especial dedicada a futuros proyectos de Lucasfilm.

Gosling, conocido por su versatilidad en títulos como "Diario de una pasión", "La La Land" y la reciente "Barbie", marcará con esta producción su esperado debut en la legendaria saga creada por George Lucas. Con su incorporación, se une a una prestigiosa lista de actores que han dejado huella en la franquicia, como Harrison Ford, Mark Hamill y Diego Luna.

Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, makes his Star Wars Celebration debut. pic.twitter.com/CeZtI36QhO

Starfighter será una historia independiente, ambientada cinco años después de los eventos de El Ascenso de Skywalker. Aunque los detalles específicos del argumento se mantienen en secreto, se ha confirmado que la película ofrecerá una aventura en solitario dentro del vasto universo de Star Wars.

La producción comenzará en otoño de 2025 y su estreno está previsto para el 28 de mayo de 2027, coincidiendo con el fin de semana del Memorial Day en Estados Unidos, una fecha estratégica para los grandes estrenos de Hollywood.

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY