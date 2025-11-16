Cerrar X
Ryan Coogler confirma el desarrollo de Black Panther 3

Aunque Marvel Studios no ha hecho algún anuncio oficial, Ryan Coogler confirmó que ya trabaja en la tercera entrega de la saga

La franquicia de Black Panther continúa su camino y, aunque Marvel Studios no ha hecho un anuncio oficial, Ryan Coogler confirmó que ya trabaja en la tercera entrega de la saga.

El director hizo la revelación durante un evento reciente en Los Ángeles, donde presentó Sinners, cinta nominada al Óscar.

Coogler señaló a Deadline que la producción avanza: “Si se tratara de cualquier otra persona, diría: ‘No lo confirmo ni lo niego’. Pero estamos trabajando arduamente… Sí, es la próxima película”, afirmó.

La historia ya cuenta con bases sólidas tras el final de Black Panther: Wakanda Forever, que presentó al joven Príncipe T’Challa, hijo del fallecido Rey T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman, y de Nakia.

Además, la secuela dejó abierta la puerta con la frase “Black Panther regresará”, mientras que Shuri (Letitia Wright) asumió el manto del héroe.

Coogler también confirmó que tiene la intención de incluir a Denzel Washington en la nueva entrega.

El actor, ganador del Óscar, ya había mencionado que el director estaba escribiendo un papel para él.

“Me muero de ganas de trabajar con Denzel… mientras él esté interesado, sucederá”, aseguró Coogler.

Letitia Wright, por su parte, ha reiterado su disposición a regresar al universo de Wakanda en futuros proyectos.

El anuncio se produce a pocos días de que Chadwick Boseman reciba una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, un homenaje que llega cuatro años después de su fallecimiento a causa de cáncer de colon.

Boseman dejó un legado que continúa marcando a Marvel y a la industria cinematográfica.

Al ser cuestionado sobre cuándo comenzaría el rodaje, Coogler adelantó que será “no dentro de mucho tiempo”, señal de que Black Panther 3 podría entrar pronto en producción.


