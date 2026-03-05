Presentará Ryan Gosling la cinta 'Proyecto Fin del Mundo' en CDMX

Ryan Gosling presentará su nueva película en México.

Este jueves, el actor canadiense confirmó que visitará el país para presentar su nueva película de ciencia ficción, "Proyecto Fin del Mundo".

Fue el propio actor, a través de las redes sociales de Sony Pictures, quien dio a conocer que estará en la Ciudad de México el próximo 13 de marzo para la promoción del filme.

En el video, Gosling explica que acudirá acompañado de los directores Phil Lord y Chris Miller para compartir detalles de la producción con el público mexicano.

“Hola, México. Aquí Ryan Gosling. Estoy muy emocionado de viajar a la Ciudad de México el 13 de marzo junto a los directores Phil Lord y Chris Miller para compartir con todos ustedes nuestra nueva película”, expresó el actor.

La cinta sigue la historia de un profesor de secundaria que es enviado al espacio con la misión de encontrar una solución que permita salvar a la Tierra.

“Es un viaje épico, emotivo y visualmente espectacular. Es una experiencia cinematográfica verdaderamente especial, hecha para la pantalla más grande, así que nos vemos en México”, añadió el intérprete, esposo de la actriz Eva Mendes.

