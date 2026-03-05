Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_ryan_gosling_172f352788
Escena

Presentará Ryan Gosling la cinta 'Proyecto Fin del Mundo' en CDMX

El actor canadiense visitará la Ciudad de México el 13 de marzo junto a los directores de la cinta para promocionar su nueva película de ciencia ficción

  • 05
  • Marzo
    2026

Ryan Gosling presentará su nueva película en México.

Este jueves, el actor canadiense confirmó que visitará el país para presentar su nueva película de ciencia ficción, "Proyecto Fin del Mundo".

Fue el propio actor, a través de las redes sociales de Sony Pictures, quien dio a conocer que estará en la Ciudad de México el próximo 13 de marzo para la promoción del filme.

En el video, Gosling explica que acudirá acompañado de los directores Phil Lord y Chris Miller para compartir detalles de la producción con el público mexicano.

“Hola, México. Aquí Ryan Gosling. Estoy muy emocionado de viajar a la Ciudad de México el 13 de marzo junto a los directores Phil Lord y Chris Miller para compartir con todos ustedes nuestra nueva película”, expresó el actor.

La cinta sigue la historia de un profesor de secundaria que es enviado al espacio con la misión de encontrar una solución que permita salvar a la Tierra.

“Es un viaje épico, emotivo y visualmente espectacular. Es una experiencia cinematográfica verdaderamente especial, hecha para la pantalla más grande, así que nos vemos en México”, añadió el intérprete, esposo de la actriz Eva Mendes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_tmec_2acc489f8d
Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia
timbiriche_mundial_2026_1a269dbd28
Timbiriche volverá al escenario rumbo al Mundial 2026
nacional_sheinbaum_f17579ff96
'Postura de España de querer la paz es muy respetable': Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

image_a42a9abac3
Incendio en la L6 fue presuntamente provocado
director_hospital_infantil_eefd9926fd
Vicente Plasencia renuncia como director del Hospital Infantil
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×