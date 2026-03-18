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Escena

Ryan Gosling buscará salvar al planeta en su nueva película

En 'Proyecto fin del mundo' se presenta a Ryan Gosling como un científico que enfrenta una amenaza cósmica mientras intenta salvar a la humanidad

  • 18
  • Marzo
    2026

El sol se está extinguiendo y la esperanza de salvar al planeta es… ¡Ryan Gosling!

"Proyecto fin del mundo" es una superproducción de ciencia ficción dirigida por la dupla de Phil Lord y Christopher Miller, basada en el best seller homónimo del autor Andy Weir, que esta semana llega a los cines.

La trama inicia cuando el profesor de ciencias Ryland Grace (Gosling) despierta dentro de una nave espacial a años luz de casa, sin poder recordar quién es ni cómo llegó ahí. Conforme su memoria retorna, Grace comienza a develar su misión: resolver el acertijo de la misteriosa sustancia que está ocasionando la muerte del sol. Debe echar mano tanto de sus conocimientos científicos como de ideas poco ortodoxas a fin de salvar a la Tierra de la extinción… pero una amistad inesperada significa que quizás no tenga que realizar esta tarea a solas.

Gosling, quien también es productor de la cinta, señaló que el libro le llegó en forma de manuscrito sin publicar directamente del autor, quien le confió su texto para producirlo y llevarlo al cine.

“Nada me preparó para el viaje que iba a ser esta película”, afirmó el actor. “Es un libro querido, la historia y los personajes son geniales y estoy seguro de que al público le va a gustar porque tratamos de ser fieles mientras hacíamos una gran cinta”.

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El actor nominado al Oscar señaló que disfrutó mucho dando vida a un improbable héroe que debe salvar a un planeta entero.

“Es un viaje realmente épico”, dijo. Y Ryland Grace no es ningún estoico. No es bravo ni osado, al menos no de la manera tradicional, y nunca ha fantaseado con ser un héroe. Pero no cesa de intentarlo”.

La dupla de directores coincidió en que la historia es especial porque, si bien es ciencia ficción, avanzada la trama, se convierte en algo más personal entre Grace y su nuevo amigo Rocky.

“Se presenta como una aventura espacial, una película de desastres, pero de pronto se convierte en un delicado estudio de personajes entre dos individuos que deben aprender a comunicarse”, señaló Lord.

Algunos de los grandes retos para contar la historia fueron la creación de la nave espacial y cómo se vería el espacio; el elegido para crear el diseño de producción fue Charles Wood, quien trabajó en Guardianes de la Galaxia y Avengers. Endgame.

“Queríamos autenticidad y asegurar que cualquier cosa que creáramos para la cinta tenía que hacerte sentir como si estuvieses realmente en la nave con Grace y Rocky”, dijo Wood.

En la película también participan Sandra Hüller, James Ortiz, Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub y Priya Kansara.


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