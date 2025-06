Sabrina Carpenter anuncia su nuevo sencillo, 'Manchild'

Sabrina Carpenter anunció su nuevo sencillo, "Manchild", que se lanzará este jueves 5 de junio.

El anuncio se dio a conocer a través de su Instagram en donde la interprete de "Please, Please, Please", lanzó una fotografía con la descripción "¡¡¡Esto es sobre ti!!!".

Además, se ha confirmado una edición especial en vinilo de 7 pulgadas disponible para preventa.

Los fans están entusiasmados, y algunos especulan que la canción podría estar inspirada en su ruptura con Barry Keoghan, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

Anteriormente, El Horizonte había seguido varias pistas lanzadas este lunes 2 de junio en donde se vieron algunas vallas publicitarias alrededor de Estados Unidos y la publicación de un video de 17 segundos de Carpenter.

En el video aparece en una carretera con un look de shorts de mezclilla, blusa blanca corta y tacones, intentando hacer autostop, con una risa y la frase “Oh, boy” al final.

Aunque no dio detalles específicos, el clip desató especulaciones sobre un posible nuevo sencillo, video musical o incluso un álbum, con teorías apuntando a la canción “Busy Woman” del deluxe de Short n’ Sweet o un proyecto nuevo titulado Manchild, sugerido por carteles promocionales en Estados Unidos con frases como “I swear they choose me, I’m not choosing them”.

Los fans también notaron un nuevo logotipo en los anuncios, lo que refuerzó la idea de una nueva era musical.

La publicación de su equipo, Team Sabrina, con la frase “u can catch a ride with us”, avivó aún más las especulaciones.

