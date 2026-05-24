Conoce el listado del palmarés del Festival de Cannes 2026

En medio de un panorama global marcado por tensiones ideológicas y debates sociales, el Festival de Cannes apostó este año por una selección de películas enfocadas en retratar y cuestionar problemáticas contemporáneas.

Bajo ese contexto, la decisión de otorgar la Palma de Oro a Cristian Mungiu por la película "Fjord" no resultó sorpresiva.

La cinta sigue la historia de un matrimonio evangélico interpretado por Sebastian Stan y Renate Reinsve, quienes se mudan de Rumanía a Noruega y enfrentan un escándalo después de que sus hijos les son retirados tras acusaciones de maltrato.

Con esta producción, Mungiu retrata las tensiones culturales y morales entre Europa occidental y Europa oriental, además de cuestionar la postura de superioridad con la que, según la película, las sociedades occidentales suelen relacionarse con los países del este europeo.

Palmarés completo de Cannes 2026

El jurado de la edición 79 del festival, presidido por Park Chan-Wook, otorgó los siguientes premios:

Palma de Oro: "Fjord", de Cristian Mungiu.

"Fjord", de Cristian Mungiu. Gran Premio: "Minotauro", de Andrei Zviaguintsev.

"Minotauro", de Andrei Zviaguintsev. Premio ex aequo a Mejor Dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo, por "La bola negra"; y Pavel Pawlikowski, por "Fatherland".

Javier Ambrossi y Javier Calvo, por "La bola negra"; y Pavel Pawlikowski, por "Fatherland". Mejor Guion: Emmanuel Marre, por "Notre Salut".

Emmanuel Marre, por "Notre Salut". Premio del Jurado: "Das Geträumte Abenteuer", de Valeska Grisebach.

"Das Geträumte Abenteuer", de Valeska Grisebach. Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por "Soudain".

Virginie Efira y Tao Okamoto, por "Soudain". Mejor Actor: Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por "Coward".

Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por "Coward". Cámara de Oro a Mejor Ópera Prima: "Ben'Imana", de Marie Clementine Dusabejambo.

"Ben'Imana", de Marie Clementine Dusabejambo. Palma de Oro al Mejor Cortometraje: "Para los contrincantes", de Fedirco Luis.

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