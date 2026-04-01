Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_04_01_T130406_569_7f3271d46b
Escena

Stella McCartney construirá una casa en acantilado de Escocia

Autoridades de Escocia avalaron la construcción de una vivienda sustentable pese a las objeciones vecinales por el impacto en el paisaje y la fauna

  • 01
  • Abril
    2026

Stella McCartney, hija de Paul McCartney, recibió el visto bueno de Escocia para construir una casa en un acantilado.

De acuerdo con la BB, la diseñadora de moda británica obtuvo este miércoles luz verde para construir una sofisticada casa en un acantilado de las Tierras Altas escocesas, conocidas por sus paisajes agrestes, pese a la oposición de vecinos y activistas locales.

Según lo reportado por el medio, fue la autoridad regional, Highland Council, quien aprobó el proyecto, el cual deberá ser realizado con ciertas condiciones.

La propiedad estará ubicada sobre un promontorio rocoso en Loch Ailort, un fiordo en la costa oeste de Escocia, y tendrá un solo piso con muros de piedra, techo ajardinado y energía renovable, lo que, según los portavoces del matrimonio, la hará "prácticamente invisible" y respetuosa con el entorno.

La construcción se trata de un hogar familiar permanente, no una residencia de vacaciones, y subrayó que continuarán interactuando con la comunidad local durante el desarrollo y posterior mudanza.

La aprobación del proyecto por parte de las autoridades incluyó medidas para minimizar el impacto de la iluminación exterior, gestionar adecuadamente las aguas residuales y obtener permisos de la agencia de conservación NatureScot para preservar la presencia de nutrias en la zona.

Sin embargo, esta noticia causó polémica, pues la aprobación de la construcción en la zona se dio pese a que existen más de 65 objeciones de residentes que cuestionaban el tamaño de la vivienda, su diseño y el impacto sobre el paisaje y la fauna local.

McCartney, de 54 años, recibió en 2023 el título de Comendadora de la Orden del Imperio Británico (CBE), otorgado por el rey Carlos III en reconocimiento a su contribución a la moda sostenible.

Además, en 2026 fue nombrada Caballero de la Legión de Honor de Francia por su labor en sostenibilidad, derechos de los animales e innovación. Su marido, Alasdhair Willis, es director creativo de Adidas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
investigan_disparos_frente_casa_blanca_26cc61fddf
Investigan posibles disparos frente a la Casa Blanca
Casa_Blanca_a07b72936c
Desmiente Casa Blanca hospitalización de Donald Trump
publicidad

Últimas Noticias

rayadas_e93b3661b3
Empatan Rayadas con Bravas de Juárez y mantienen liderato
deportes_ocampos_disculpa_24c24d0c54
Ocampos se disculpa tras hacer corte de manga a la afición
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×