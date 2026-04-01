Stella McCartney construirá una casa en acantilado de Escocia

Stella McCartney, hija de Paul McCartney, recibió el visto bueno de Escocia para construir una casa en un acantilado.

De acuerdo con la BB, la diseñadora de moda británica obtuvo este miércoles luz verde para construir una sofisticada casa en un acantilado de las Tierras Altas escocesas, conocidas por sus paisajes agrestes, pese a la oposición de vecinos y activistas locales.

Según lo reportado por el medio, fue la autoridad regional, Highland Council, quien aprobó el proyecto, el cual deberá ser realizado con ciertas condiciones.

La propiedad estará ubicada sobre un promontorio rocoso en Loch Ailort, un fiordo en la costa oeste de Escocia, y tendrá un solo piso con muros de piedra, techo ajardinado y energía renovable, lo que, según los portavoces del matrimonio, la hará "prácticamente invisible" y respetuosa con el entorno.

La construcción se trata de un hogar familiar permanente, no una residencia de vacaciones, y subrayó que continuarán interactuando con la comunidad local durante el desarrollo y posterior mudanza.

La aprobación del proyecto por parte de las autoridades incluyó medidas para minimizar el impacto de la iluminación exterior, gestionar adecuadamente las aguas residuales y obtener permisos de la agencia de conservación NatureScot para preservar la presencia de nutrias en la zona.

Sin embargo, esta noticia causó polémica, pues la aprobación de la construcción en la zona se dio pese a que existen más de 65 objeciones de residentes que cuestionaban el tamaño de la vivienda, su diseño y el impacto sobre el paisaje y la fauna local.

McCartney, de 54 años, recibió en 2023 el título de Comendadora de la Orden del Imperio Británico (CBE), otorgado por el rey Carlos III en reconocimiento a su contribución a la moda sostenible.

Además, en 2026 fue nombrada Caballero de la Legión de Honor de Francia por su labor en sostenibilidad, derechos de los animales e innovación. Su marido, Alasdhair Willis, es director creativo de Adidas.

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