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Kristen Stewart y Wagner Moura protagonizan un filme de vampiros

“Flesh of the Gods” llevará a los actores a un Los Ángeles nocturno y surrealista, con una historia marcada por el glamur, el hedonismo y la violencia

  • 01
  • Abril
    2026

Kristen Stewart y Wagner Moura nos transportarán a la vida nocturna que se vivía en Los Ángeles durante la década de los 80, pero esta vez con vampiros.

De acuerdo con el medio Deadline, la actriz estadounidense participará en la próxima cinta del estudio A24, "Flesh of the Gods", en donde compartirá pantalla con el brasileño Wagner Moura.

La cinta estará dirigida por Panos Cosmatos y, de acuerdo con el medio estadounidense, Moura asumirá el papel protagonista que originalmente estaba contemplado para Oscar Isaac, quien finalmente no pudo integrarse al proyecto por cuestiones de agenda.

Esta nueva película se basa en una historia de Andrew Kevin Walker, quien también actuará como el guionista del filme.

"Flesh of the Gods" seguirá a Raoul (Moura) y Alex (Stewart), un matrimonio que vive en el deslumbrante Los Ángeles de la década de 1980 y que cada noche baja de su lujoso apartamento en un rascacielos para adentrarse en un vibrante mundo nocturno.

La pareja se cruzará con una enigmática "Nameless" que los seducirá a un mundo "surrealista de glamur, hedonismo, emociones fuertes y violencia".

Moura es conocido por encarnar a Pablo Escobar en la serie de Netflix "Narcos".

Además, también es conocido por ser el único actor brasileño en ser nominado a un Óscar por su papel en la cinta "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.

Por su parte, Kristen Stewart debutó el año pasado como directora de largometrajes con "The Chronology of Water", basado en las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch.


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