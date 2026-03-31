Trump insta a los países aliados a reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a los países aliados que se negaron a unirse a su ofensiva militar contra Irán a que soliciten la reapertura del estrecho de Ormuz.

A través de redes sociales, la Casa Blanca publicó el mensaje del mandatario republicano donde aseguró que contaba con una sugerencia.

"Todos esos países que no pueden obtener combustible de aviación debido al Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes... Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO"

“All of those countries that can’t get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you…” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/aPYmL0qspa — The White House (@WhiteHouse) March 31, 2026

Dicha petición surgió ante la urgencia de Estados Unidos por reabrir el estrecho, luego de que Teherán impidiera el tráfico marítimo desde el golfo Pérsico.

Este mensaje podría leerse como una advertencia también a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o en Asia, cada vez más afectados por la detención del flujo de petróleo, gas y otras materias primas esenciales desde Medio Oriente.

A través de una llamada a un corresponsal, Trump aseguró que Irán ya no es "una amenaza real" para el tráfico del estrecho de Ormuz y en "algún punto, aunque no todavía" ordenará la retirada de los activos militares adicionales desplegados en la zona.

Casa Blanca descarta reapertura del estrecho de Ormuz como objetivo principal

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recordó este lunes que la reapertura del estrecho de Ormuz no es parte de los objetivos principales de la ofensiva militar de más de un mes contra Irán.

Trump ha reiterado varias veces que Estados Unidos no satisface la mayor parte de sus necesidades energéticas del golfo Pérsico y pese a que fue él quien decidió junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iniciar esta guerra contra Irán.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto. Esto ha llevado al barril de petróleo a superar los 100 dólares y poner al mundo al borde de una crisis económica y energética sin precedentes.

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