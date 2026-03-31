Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
trump_insta_paises_aliados_reabrir_estrecho_ormuz_20f70485de
Internacional

Trump insta a los países aliados a reabrir el estrecho de Ormuz

Dicha petición surgió ante la urgencia de Estados Unidos por reabrir el paso marítimo, luego de que Teherán impidiera el tráfico desde el golfo Pérsico

  • 31
  • Marzo
    2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a los países aliados que se negaron a unirse a su ofensiva militar contra Irán a que soliciten la reapertura del estrecho de Ormuz.

estrecho de ormuz.jpg

A través de redes sociales, la Casa Blanca publicó el mensaje del mandatario republicano donde aseguró que contaba con una sugerencia.

"Todos esos países que no pueden obtener combustible de aviación debido al Estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes... Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO"

Dicha petición surgió ante la urgencia de Estados Unidos por reabrir el estrecho, luego de que Teherán impidiera el tráfico marítimo desde el golfo Pérsico.

Este mensaje podría leerse como una advertencia también a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o en Asia, cada vez más afectados por la detención del flujo de petróleo, gas y otras materias primas esenciales desde Medio Oriente.

petroleo desplome.jpg

A través de una llamada a un corresponsal, Trump aseguró que Irán ya no es "una amenaza real" para el tráfico del estrecho de Ormuz y en "algún punto, aunque no todavía" ordenará la retirada de los activos militares adicionales desplegados en la zona.

Casa Blanca descarta reapertura del estrecho de Ormuz como objetivo principal 

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recordó este lunes que la reapertura del estrecho de Ormuz no es parte de los objetivos principales de la ofensiva militar de más de un mes contra Irán.

karoline-leavitt-casa-blanca-eua.jpg

Trump ha reiterado varias veces que Estados Unidos no satisface la mayor parte de sus necesidades energéticas del golfo Pérsico y pese a que fue él quien decidió junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iniciar esta guerra contra Irán.

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto. Esto ha llevado al barril de petróleo a superar los 100 dólares y poner al mundo al borde de una crisis económica y energética sin precedentes. 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

iran_advierte_arrastrar_eua_infierno_cc42084616
Irán advierte a Trump de arrastrar a EUA al infierno por amenazas
guerra_iran_afecta_empresas_eua_f61167f745
Guerra en Irán afecta comercio de empresas estadounidenses
maduro_insta_dialogo_reconciliacion_22782621c7
Maduro insta al diálogo y reconciliación en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×