Stuart desata el caos en nuevo spin-off de Big Bang Theory

El universo de “The Big Bang Theory” sigue expandiéndose, pero esta vez con un giro apocalíptico, caótico y multiversal. HBO Max presentó oficialmente el primer tráiler de “Stuart Fails to Save the Universe”, el esperado spin-off centrado en Stuart Bloom, el entrañable dueño de la tienda de cómics, confirmando además que su estreno será el próximo 23 de julio de 2026 a las 9:00 p.m. (hora del este).

La serie constará de 10 episodios, con lanzamientos semanales, y promete llevar la franquicia a un terreno inédito donde la clásica comedia nerd se mezcla con ciencia ficción descontrolada.

Están en una misión para salvarnos a todos.#StuartNoConsigueSalvarelUniverso se estrena el 24 de julio en HBO Max. pic.twitter.com/8oy2cilBU8 — HBO Max España (@StreamMaxES) May 13, 2026

Stuart Bloom, de perdedor adorable a amenaza multiversal

Kevin Sussman retoma su papel como Stuart, quien accidentalmente desencadena un desastre cósmico al romper un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

Ese error provoca una fractura de la realidad y un “apocalipsis multiversal”, obligando a Stuart a embarcarse en una absurda misión para restaurar el universo.

Según la sinopsis oficial, Stuart contará con la ayuda de:

Denise (Lauren Lapkus)

Bert Kibbler (Brian Posehn)

Barry Kripke (John Ross Bowie)

Juntos intentarán reparar dimensiones colapsadas mientras enfrentan versiones alternas de personajes ya conocidos del universo “Big Bang”.

El primer avance muestra a Stuart en su clásico estado de ansiedad mientras Pasadena se convierte en el epicentro de anomalías dimensionales, gusanos de gusano, insectos gigantes, múltiples versiones de sí mismo y caos interdimensional.

El tono ha sido descrito como una mezcla entre aventura sci-fi absurda y humor físico, con comparaciones a “cuatro Doctor Whos incompetentes” tratando de salvar el cosmos.

La música original de Danny Elfman añade una capa épica y extravagante al proyecto, reforzando su apuesta por diferenciarse del formato tradicional de sitcom.

Cameos, nostalgia y expansión del universo Big Bang

Aunque el tráiler apenas ofrece pistas, también incluye referencias visuales a personajes icónicos como Leonard, alimentando especulaciones sobre posibles apariciones de miembros del elenco original.

“Stuart Fails to Save the Universe” se convierte así en la cuarta producción oficial de la franquicia, después de “The Big Bang Theory", “Young Sheldon" y “Georgie & Mandy’s First Marriage”

La serie fue creada por Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn, combinando la esencia humorística de la franquicia con una narrativa mucho más ambiciosa en escala.

Comentarios