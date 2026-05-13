Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HG_3i_NBL_Ww_A_Aw_Uu_M_0a071aa633
Escena

Stuart desata el caos en nuevo spin-off de Big Bang Theory

HBO Max lanzó el primer tráiler de 'Stuart Fails to Save the Universe', el nuevo spin-off de 'The Big Bang Theory', con estreno el 23 de julio de 2026

  • 13
  • Mayo
    2026

El universo de “The Big Bang Theory” sigue expandiéndose, pero esta vez con un giro apocalíptico, caótico y multiversal. HBO Max presentó oficialmente el primer tráiler de “Stuart Fails to Save the Universe”, el esperado spin-off centrado en Stuart Bloom, el entrañable dueño de la tienda de cómics, confirmando además que su estreno será el próximo 23 de julio de 2026 a las 9:00 p.m. (hora del este).

La serie constará de 10 episodios, con lanzamientos semanales, y promete llevar la franquicia a un terreno inédito donde la clásica comedia nerd se mezcla con ciencia ficción descontrolada.

Stuart Bloom, de perdedor adorable a amenaza multiversal

Kevin Sussman retoma su papel como Stuart, quien accidentalmente desencadena un desastre cósmico al romper un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

Ese error provoca una fractura de la realidad y un “apocalipsis multiversal”, obligando a Stuart a embarcarse en una absurda misión para restaurar el universo.

Según la sinopsis oficial, Stuart contará con la ayuda de:

  • Denise (Lauren Lapkus)
  • Bert Kibbler (Brian Posehn)
  • Barry Kripke (John Ross Bowie)

Juntos intentarán reparar dimensiones colapsadas mientras enfrentan versiones alternas de personajes ya conocidos del universo “Big Bang”.

HINmmReWMAAcJaE.jfif

El primer avance muestra a Stuart en su clásico estado de ansiedad mientras Pasadena se convierte en el epicentro de anomalías dimensionales, gusanos de gusano, insectos gigantes, múltiples versiones de sí mismo y caos interdimensional.

El tono ha sido descrito como una mezcla entre aventura sci-fi absurda y humor físico, con comparaciones a “cuatro Doctor Whos incompetentes” tratando de salvar el cosmos.

La música original de Danny Elfman añade una capa épica y extravagante al proyecto, reforzando su apuesta por diferenciarse del formato tradicional de sitcom.

Cameos, nostalgia y expansión del universo Big Bang

Aunque el tráiler apenas ofrece pistas, también incluye referencias visuales a personajes icónicos como Leonard, alimentando especulaciones sobre posibles apariciones de miembros del elenco original.

HG3iNCHakAApprJ.jfif

“Stuart Fails to Save the Universe” se convierte así en la cuarta producción oficial de la franquicia, después de “The Big Bang Theory", “Young Sheldon" y “Georgie & Mandy’s First Marriage”

La serie fue creada por Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn, combinando la esencia humorística de la franquicia con una narrativa mucho más ambiciosa en escala.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

dylan_barbara_primer_hijo_a00208a9f4
Dylan Sprouse y Barbara Palvin esperan su primer hijo
dua_lipa_live_from_mexico_178ba5a2e3
Dua Lipa anuncia película de su tour 'End Of An Era'
harvey_weinstein_aparece_291cfec67b
Harvey Weinstein vuelve a corte tras reportar molestias cardíacas
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_c321134e80
Tamaulipas regulariza 95% de operadores de plataformas digitales
Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_24_51_PM_19712ee499
Concluyen diálogos técnicos rumbo a revisión del T-MEC
Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_43_08_PM_7fc910eac2
Retoman este viernes audiencia de José Lobatón tras diferimiento
publicidad

Más Vistas

pamela_melo_a449b515cb
Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey
9d0d4818_7a87_4b96_9d5d_b8e4bdf19920_7f977940ad
Detienen a mujer por fraude millonario contra adultos mayores
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
publicidad
×