INE repondrá examen de Servicio Profesional Electoral tras fallas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que repondrá el examen de conocimientos del Concurso Público 2026 para ingresar a cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), luego de que se registraran problemas generalizados en la plataforma operada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Desde el arranque de la jornada de este sábado 16 de mayo, miles de participantes enfrentaron interrupciones constantes, dificultades para ingresar al sistema y cierres inesperados de sesión.

📌 Aviso:

El INE México reprogramará examen del Concurso Público 2026 (#SPEN), tras fallas en la plataforma del #Ceneval pic.twitter.com/83UQvcDYwD — INE MORELOS (@IneMorelos) May 16, 2026

Más de 17 mil aspirantes resultaron afectados

Las fallas técnicas impactaron a más de 17 mil personas sustentantes, quienes no pudieron realizar la evaluación en condiciones de certeza, equidad y normalidad operativa.

Ante ello, el INE determinó cancelar la validez de la aplicación inicial y organizar una nueva fecha para garantizar igualdad de condiciones para todas y todos los aspirantes.

El organismo electoral precisó que la reposición del examen se realizará con un nuevo instrumento de evaluación, integrado por reactivos diferentes a los originalmente contemplados.

Esta medida busca preservar la seguridad técnica del proceso y evitar cualquier vulneración a los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad y máxima publicidad.

Ceneval, bajo revisión por operación técnica

El INE subrayó que la operación y funcionamiento de la plataforma tecnológica correspondía exclusivamente al Ceneval, conforme a los convenios suscritos para este concurso.

Por ello, solicitó formalmente una explicación detallada sobre las causas de las fallas, así como medidas correctivas para evitar nuevos incidentes en la próxima aplicación.

La autoridad electoral indicó que la nueva fecha, horarios y lineamientos logísticos serán dados a conocer oportunamente a través del sitio oficial del INE y mediante los correos electrónicos registrados por las personas participantes.

El Instituto reiteró su compromiso con la transparencia, legalidad e igualdad de oportunidades dentro del proceso de selección para el Servicio Profesional Electoral Nacional.

La reposición busca asegurar que el ingreso al SPEN se mantenga bajo estándares técnicos confiables, especialmente en una etapa clave para quienes aspiran a formar parte de la estructura profesional del sistema electoral mexicano.

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