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Escena

Taylor Swift arrasa en iHeartRadio Awards 2026 con siete premios

Taylor Swift brilló en los iHeartRadio Music Awards 2026 al ganar siete galardones y consolidarse como la artista más premiada del evento

  • 27
  • Marzo
    2026

Taylor Swift consolidó su estatus como la figura definitiva del pop tras arrasar en la ceremonia de los iHeartRadio Music Awards 2026, celebrada anoche en el Dolby Theatre.

La cantautora se llevó a casa un total de siete galardones, incluyendo los títulos de Artista del Año y Álbum Pop del Año por su reciente material, The Life of a Showgirl.

Con estas nuevas estatuillas, Swift alcanza la cifra récord de 41 victorias en la historia de este certamen, reafirmándose como la artista más premiada de la institución.

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La noche estuvo marcada por un momento de gran emotividad cuando Swift subió al escenario para recibir el premio al Álbum del Año.

Durante su discurso, aprovechó para agradecer públicamente a su prometido, Travis Kelce, quien la acompañó en la gala. Además, envió un mensaje de aliento a los nuevos artistas, instándolos a proteger sus sueños del escrutinio digital y a permitirse cometer errores en su proceso creativo.

Más allá de los premios técnicos, Swift dominó las categorías votadas por el público, obteniendo el reconocimiento a Mejor Letra y Mejor Estilo de Gira por el fenómeno global The Eras Tour. Su aparición en la alfombra roja también fue uno de los temas más comentados de la velada.


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