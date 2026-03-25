Esperan a Sheinbaum; marcará relación con IP regia

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estará en Nuevo León para encabezar una reunión con industriales y otros representantes de la cúpula de la Iniciativa Privada (IP) en la entidad.

En Cintermex, la mandataria nacional encabezará la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra).

Se espera que esta reunión marque el inicio del segundo año de Jorge Santos Reyna como presidente de los industriales regios.

A la asamblea se espera la asistencia de cerca de 3 mil socios e invitados especiales, además de representantes de la clase política local y federal.

En la agenda que difundió la Caintra se establece que el evento arrancará a las 11:00 horas.

Habrá una conferencia magistral del periodista argentino Andrés Oppenheimer, titulada “El mundo en redefinición. Escenarios Económicos Globales y de México 2026-2030”.

En esa ponencia se hablará de cómo combatir el populismo, el atraso económico y la ola de desesperanza que recorre el mundo.

Luego, al filo del mediodía, arribará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se espera que visita de mandataria federal marque pauta en sector industrial

Tras la recepción de las autoridades y el protocolo, se instalará la Asamblea, se procederá a presentar al Consejo Directivo y se le tomará la protesta a la mesa directiva para el período 2026–2027.

Se prevé que la Asamblea concluya alrededor de las 13:00 horas.

De acuerdo a las proyecciones, se espera que con la visita de la mandataria federal se marque la pauta para la agenda con el sector industrial regio.

Se pretende fortalecer el diálogo y abordar temas clave como inversión, nearshoring y crecimiento económico regional, entre otros temas.

La Asamblea del año pasado, igualmente en Monterrey, también fue encabezada por la presidenta Sheinbaum.

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