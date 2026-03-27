Israel dice haber detectado un misil lanzado desde Yemen

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron la madrugada de este sábado sobre la detección y respuesta ante un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen. Este ataque marca un punto de inflexión, al ser la primera agresión directa desde dicho país en el contexto de la actual guerra que enfrenta a Israel y Estados Unidos contra Irán.

El incidente activó de inmediato los protocolos de emergencia. A través de un comunicado en su canal oficial de Telegram, las FDI confirmaron que los sistemas de defensa aérea operaron para interceptar la amenaza y solicitaron a la población civil buscar refugio de manera inmediata.

Un estado de alerta breve pero intenso

Aproximadamente quince minutos después del reporte inicial, las autoridades israelíes actualizaron la situación tras una evaluación de seguridad, permitiendo a los ciudadanos abandonar las zonas protegidas en todo el país. Aunque la mayoría de los ataques balísticos provenientes de esta zona suelen ser interceptados sin causar víctimas, la naturaleza de este lanzamiento eleva las alarmas por la procedencia y el cronometraje político.

Los hutíes advierten intervención directa

Este ataque ocurre apenas horas después de que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados estratégicos de Teherán, declararan su disposición para una intervención militar directa en el conflicto. En un mensaje televisado, el portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, afirmó que tienen "las manos en el gatillo" bajo dos condiciones específicas:

La formación de nuevas alianzas internacionales que se sumen a la ofensiva de EE. UU. e Israel contra Irán. El uso del Mar Rojo como plataforma para operaciones hostiles contra territorio iraní o cualquier nación musulmana.