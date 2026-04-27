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Taylor Swift busca proteger su voz e imagen ante la IA

La cantante registra frases y una imagen como marcas para frenar el uso indebido en contenidos generados artificialmente

  • 27
  • Abril
    2026

La cantante Taylor Swift ha presentado tres solicitudes de registro de marca en Estados Unidos con el objetivo de proteger su voz e imagen frente al uso indebido por inteligencia artificial, en una estrategia legal que comienza a ganar terreno en la industria del entretenimiento.

Las solicitudes fueron ingresadas el pasado 24 de abril ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos a través de TAS Rights Management, la firma que representa a la artista.

Dos de los registros corresponden a marcas sonoras que incluyen frases distintivas de la cantante: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”.

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La tercera solicitud protege una imagen específica en la que la artista aparece sosteniendo una guitarra rosa sobre un escenario.

De concretarse, estas marcas podrían otorgar herramientas legales adicionales para combatir el uso no autorizado de su identidad en contenidos generados por inteligencia artificial.

Estrategia contra el uso indebido de IA

Expertos en propiedad intelectual señalan que esta medida responde a la creciente preocupación en la industria por la proliferación de contenidos falsos creados con IA, que replican voces, rostros e identidades sin consentimiento.

El abogado Josh Gerben, especializado en marcas, explicó que este tipo de registros permitiría argumentar infracción marcaria si una reproducción artificial imita elementos protegidos de la artista.

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La estrategia sigue una línea similar a la adoptada por el actor Matthew McConaughey, quien en 2025 obtuvo varias marcas registradas, incluyendo su icónica frase “Alright, alright, alright” de la película Dazed and Confused.

Este enfoque busca complementar las leyes tradicionales de derecho a la imagen, permitiendo acciones legales a nivel federal en Estados Unidos.

Casos recientes de uso indebido

La imagen de Swift ha sido utilizada en múltiples ocasiones en contenidos generados por IA sin su autorización, incluyendo falsificaciones en plataformas digitales y material manipulado que circuló durante el contexto político estadounidense de 2024, donde incluso el entonces candidato Donald Trump compartió imágenes alteradas de la cantante.

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Aunque el uso de marcas registradas para proteger identidad frente a la IA aún no ha sido probado ampliamente en tribunales, especialistas consideran que podría convertirse en una herramienta clave para artistas y figuras públicas.


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