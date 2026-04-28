Guido Pizarro, técnico de Tigres, es ‘socio’ de las semifinales

Con apenas poco más de un año como director técnico de Tigres, el estratega argentino Guido “El Conde” Pizarro ya dejó en claro que es “socio”… ¡De las semifinales!

Y no estamos hablando del nuevo programa felino “Hazte socio tigre”, sino del hecho de que el timonel de “La U” tiende a llegar a esta ronda en cada torneo oficial que ha protagonizado.

De cinco certámenes que ha disputado en el banquillo auriazul, en cuatro de ellos se ha colocado en la antesala de la Gran Final.

En la Liga MX ha estado en la fase de “semis” del Torneo Clausura 2025 y en el Torneo Apertura 2025, mientras que en la Copa de Campeones de la Concacaf lo logró en las ediciones de 2025 y 2026, misma en la que este martes enfrenta de visita a Nashville de la Major League Soccer (MLS) en el juego de ida a las 18:30 horas, tiempo de Monterrey, en Geodis Park.

La Vuelta de esta batalla, que otorga un boleto para la Gran Final, será el martes de la próxima semana a las 19:30 horas en “El Volcán”.

Ficha

Fútbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Semifinal - Ida

Nashville vs. Tigres

Geodis Park}

18:30 horas - Hoy

Tiempo de Monterrey

Fox One

Estos son los torneos oficiales que ha disputado Guido Pizarro como director técnico de Tigres, así como la instancia a la cual ha llegado

Liga MX

Torneo Clausura 2025: Eliminado en semifinal

Torneo Apertura 2025: Subcampeón

Concahampions

Edición 2025: Eliminado en semifinal

Edición 2026: Eliminado en semifinal

Leagues Cup

2025: Eliminado en cuartos de final

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