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Guido Pizarro, técnico de Tigres, es ‘socio’ de las semifinales

El 'Conde' ha disputado cinco torneos oficiales con los felinos, y en cuatro ha disputado la semifinal, la misma que este martes protagoniza en la 'Conca'

  • 28
  • Abril
    2026

Con apenas poco más de un año como director técnico de Tigres, el estratega argentino Guido “El Conde” Pizarro ya dejó en claro que es “socio”… ¡De las semifinales!

Y no estamos hablando del nuevo programa felino “Hazte socio tigre”, sino del hecho de que el timonel de “La U” tiende a llegar a esta ronda en cada torneo oficial que ha protagonizado.

De cinco certámenes que ha disputado en el banquillo auriazul, en cuatro de ellos se ha colocado en la antesala de la Gran Final.

En la Liga MX ha estado en la fase de “semis” del Torneo Clausura 2025 y en el Torneo Apertura 2025, mientras que en la Copa de Campeones de la Concacaf lo logró en las ediciones de 2025 y 2026, misma en la que este martes enfrenta de visita a Nashville de la Major League Soccer (MLS) en el juego de ida a las 18:30 horas, tiempo de Monterrey, en Geodis Park.

La Vuelta de esta batalla, que otorga un boleto para la Gran Final, será el martes de la próxima semana a las 19:30 horas en “El Volcán”.

Ficha

Fútbol
Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Semifinal - Ida
Nashville vs. Tigres
Geodis Park}
18:30 horas - Hoy
Tiempo de Monterrey
Fox One

Estos son los torneos oficiales que ha disputado Guido Pizarro como director técnico de Tigres, así como la instancia a la cual ha llegado

Liga MX

  • Torneo Clausura 2025: Eliminado en semifinal
  • Torneo Apertura 2025: Subcampeón

Concahampions

  • Edición 2025: Eliminado en semifinal
  • Edición 2026: Eliminado en semifinal

Leagues Cup

  • 2025: Eliminado en cuartos de final

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