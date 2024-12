Victoria Ruffo se retracta de pasar la Navidad con Eugenio Derbez

La actriz Victoria Ruffo una vez más es tema de conversación, tras retractarse de su decisión inicial de pasar la Navidad junto a la familia de Eugenio Derbez. Aunque en un principio parecía que la convivencia entre ambos había mejorado, todo indica que no tanto, pues la actriz confesó que lo reconsideró y que prefiere celebrar las fiestas en otro ambiente.

En una reciente entrevista, la protagonista de telenovelas, dijo con un tono relajado y su característico sentido del humor, que finalmente no compartirá las festividades con los Derbez.

“Sí, pero ya lo pensé mejor, y no… la quiero pasar bien”, expresó la actriz, con lo que dejó entrever que aunque su relación con Eugenio es cordial, aún prefiere mantener cierta distancia durante ocasiones tan importantes como las fiestas decembrinas.

A pesar de esta decisión, ella cerrará el 2024 con mucha gratitud por los momentos especiales que vivió este año. Entre sus logros personales y familiares, destacó el nacimiento de su nieta, hija de su hijo José Eduardo Derbez, como uno de los momentos más significativos.

“Mira, fue mi nieta, fue ver feliz a mi hijo, fue tener trabajo, fue tener salud, fue ver a mis hermanas bien, o sea, la verdad, yo creo que no me puedo quejar nunca. Todos los años hago buen balance, y la vida me ha tratado bien, gracias a Dios”, compartió con una sonrisa.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han protagonizado una de las historias más comentadas del mundo del espectáculo. Sin embargo, ambos han demostrado que con el paso del tiempo, las diferencias pueden quedar en el pasado, especialmente por el bienestar de su familia.

