Anuncia Aeroméxico ajuste en precios por alza de combustible

Ante el encarecimiento que registra el precio de combustibles por las tensiones políticas en Medio Oriente, Grupo Aeroméxico anunció que realizará ajustes en los precios de los boletos de avión.

El director de la aerolínea, Andrés Conesa, explicó que esta medida formará parte de su estrategia para contrarrestar el impacto en los costos operativos del sector aéreo debido al repunte del precio de la turbosina.

Y es que la situación empujó a Aeroméxico a reducir, marginalmente, su capacidad ofertada de vuelos en rutas poco rentables.

“Para el segundo trimestre esperamos recuperar aproximadamente el 50% de los costos incrementales de combustible con una trayectoria clara hacia niveles más altos a lo largo del año, alrededor del 70% en el tercer trimestre y el 100% en el cuarto trimestre, a medida que nuestras iniciativas de precios y red se reflejen plenamente en el mercado”, indicó Conesa.

Hasta el momento, este ajuste tarifario ha estado focalizado principalmente en el mercado internacional, al representar el 70% de los ingresos de la compañía aérea.

Por separado, en llamada con analistas, el equipo directivo de Aeroméxico reconoció que se han aumentado algunas tarifas en mercados de largo alcance para compensar alrededor del 50% de los costos adicionales relacionados con el aumento de la turbosina debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

“Con el aumento de las tarifas para la recuperación de combustible, hemos estado monitoreando la demanda muy de cerca. Llevamos un par de semanas con ventas a estos nuevos niveles. No hemos visto ninguna disminución en la demanda en ninguno de los mercados internacionales en los que hemos implementado aumentos por combustible”, refirió Aaron Murray, director comercial de Aeroméxico.

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